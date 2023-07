Az esküvői fotózásra szánt időből azonban, ne csípjünk hangsúlyozza Fejes Márton, a legideálisabb az, ha nem a feszültségektől amúgy sem mentes, feszes időbeosztású nagy napon készül el a kreatív esküvői fotózás. Ha mégis, akkor érdemes az egybefüggő 2-3 óra helyett, rövidebb 20-30 perces fotózási idők beiktatásában gondolkodni és nagyon közeli – leginkább a rendezvénytéren belüli – esküvői fotós helyszíneket választani. Amennyiben sikerül egy külön napon időt – sminket, hajat, öltözködést és csokrot – szánni a fényképezésre, akkor Márton úgy véli, a fotósnak „kutyakötelessége” b-tervvel készülni rossz idő esetére. Remek lehet erre a Debreceni Egyetem klasszikus épülete, a Kölcsey Központ modern vonalai vagy egy lefoglalt fotóstúdió. Utóbbihoz nem kell nyomban nagyszüleink statikus, egy sémára készült fotóit társítani, a kreativitás ebben a térben is utat törhet magának egy felkészült esküvői fotós kamerája előtt.

A legnépszerűbb esküvői fotós helyszín kiválasztása mellett a legfontosabb, hogy a pár és az esküvői fotós elképzelése között a legjobb legyen az összhang

Fotó: Fejes Márton-archív

A naplementében pirosló pipacsos vagy a Békás-tavi romantikát kifejezetten elutasítók számára is szolgál alternatívával nyilatkozónk. A rendhagyó esküvői fotós helyszínek között említette a mélygarázsokat; egy tüzépet; a megyeszékhely egyetlen vasúti aluljáróját; a sámsoni úti romkastélyt; a cívisváros elhanyagoltabb részeit, ahol a graffitikkel telefújt falak adják a kontrasztot a romlatlanság jelképével, a hófehér menyasszonyi ruhával, de fotózott már a járműjavítóhoz közel, rozsdás vasúti kocsik között, a rég nem használt síneknél, ahol a gaz visszavette az uralmat a terület felett.

Bármi is ad keretet e fontos pillanatról szóló képeknek, egy jó esküvői fotó örökre emlék lesz egy család életében, s ezt Márton végig szem előtt tartja a munkái során.

Legnépszerűbb esküvői fotós helyszínek Debrecenben és környékén

– A legtöbb pár ma természetközeli helyszínt keres az esküvőjéhez, illetve esküvői fotózáshoz Debrecenben – osztotta meg tapasztalatait Ákos Ádám, aki nemrég kötött házasságot, illetve esküvői fotósként szakmai szemmel is választott.

Esküvői fotózás Debrecenben? A Nagyerdő, Békás-tó környezete nem véletlenül az egyik legkézenfekvőbb fotós helyszín

Fotó: MW Archívum

Mint mondta, az esküvői szezon lényegében áprilistól október végéig tart, ilyenkor az emberek szívesen mennek ki a természetbe, és ez a házasulandókra is igaz. Legnépszerűbb esküvői fotós helyszínek Debrecenben és Hajdú-Biharban ma a természetben lévő, fás, erdős, várostól távoli, hangulatos helyek, ahol külső szertartás is lebonyolítható. Az itt készült képek is jobban néznek ki, mint a négy fal közöttiek. A Debrecen környékén ma legnépszerűbb helyszínek legtöbbje ennek megfelelően Debrecen külterületein található, az itt lévő erdős helyeken létrehozott rendezvényházak a favoritok. Bővebb összeállításunk a házasságkötő termen kívüli esküvőkről: