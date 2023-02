A társadalom alapegységét, férjet és feleséget, mint a család alapját ünnepli a házasság világnapja 1983 óta, vagyis éppen negyven éve, minden esztendő februárjának második vasárnapján. A jeles alkalomhoz kapcsolódik a házasság hete, melyet évente a Valentin napot megelőző vasárnappal kezdődően tartanak. A házasság szentségének jelentőségét körbejárva a hosszú, boldog, kiegyensúlyozott kötelék lehetőségének titkát kerestük.

A világnap apropóján elsőként a debreceni polgármesteri hivatalt kérdeztük. Megtudtuk: tavaly 1193 házasságkötés volt a cívisvárosban, ez 17 eseménnyel több, mint az azt megelőző évben. – A tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest az utóbbi években jelentősen (350-400 esemény) emelkedett a házasságkötések száma – közölte megkeresésünkre a debreceni polgármesteri hivatal. Mint írták, a Kálvin tér 11. alatti Új Városháza épületében összesen 1035, míg hivatali helyiségen kívül (27 különböző helyszínen) 156 házasságkötés történt 2022-ben.

A külső helyszínek népszerűségét jelzi, hogy 2021-ben még csak 110 ilyen házasságkötést bonyolított le Debrecen önkormányzata. Új külső helyszínek engedélyezésére van lehetőség, amennyiben a helyszín üzemeltetője/tulajdonosa biztosítja a házasságkötés ünnepélyes és zavartalan lebonyolításához szükséges körülményeket és technikai feltételeket

– részletezték. Hozzátették, hogy az előző évekhez hasonlóan még mindig nagyon népszerűek az ünnepekhez közeli időpontok. – Az ifjú párok által választott leggyakoribb napok a péntek és a szombat. A munkanapokon (szerdai napok) munkaidőben kötött házasságok száma emelkedett az előző évekhez képest. A tapasztalatok szerint főként azok a párok választják a munkaidőben történő házasságkötést, akik szűk családi körben, esetleg két tanú jelenlétében mondják ki az igent – tudtuk meg.

A lelkesedés nem ad alább, legalábbis úgy tűnik. A debreceni anyakönyvvezetők 2023-ra már több mint 350 házassági szándék bejelentését rögzítették, melyek közül 66 esemény külső helyszínen történő házasságkötés.

Kötelék, szövetség és biztonság a házasság

Szelezsán-Józsa Éva és férje, Szelezsán János mintegy másfél év jegyesség után 2020. július 18-án házasodtak össze. A nagy napot ekkor a pandémia már nem sújtotta, minden a terveik szerint alakulhatott. A házaspár megosztotta velünk, hogy számukra miért volt fontos kimondani a boldogító igent.

Számomra soha nem volt kérdés az, hogy egyszer házasságot kössek azzal az emberrel, aki mellett le akarom élni az életem. A házasság számomra egy nagyon fontos állomás volt, egy olyan pont, amikor elmondhattam, hogy itt vagyok, megérkeztem arra a helyre, ahol mindig is lenni akartam, és nem tervezek innen már továbbmenni

– mondta el Éva, aki most is ujján viseli az eljegyzési és a karikagyűrűt is. Azt is elmondta, hogy szülei, nagyszülei jó példával jártak előtte. – A családomban minden együtt élő pár házasságban él. Nekem az volt mindig a természetes, hogy ha két ember egymásra talál, abból házasság lesz. Persze, nem ítélem el azokat a párokat sem, akiknek ez nem fontos, vagy nem szeretnének összeházasodni. Előttem ez a példa állt – osztotta meg.

Tisztelettel és kommunikációval

A fiatalasszony szövetségként, erős kötelékként tekint a házasságra. – Egy olyan biztonság, amelyben bizonyosak lehetünk afelől, hogy az életben bármilyen út át előttünk, legyen az könnyű, vagy legyen nagyon nehéz, mindig ott lesz mellettünk a társunk segítségül, aki elkísér minket ezen az úton, és soha, egyetlen percig sem kell egyedül megbirkózni a nehézségekkel – fogalmazott Éva, aki a hosszú házasság titkát egyértelműen a kölcsönös tiszteletben látja. – Elkerülhetetlenül hibázunk, vannak rossz napjaink, vannak nehézségeink, lehetünk fáradtak, stresszesek, ingerültek, de az a legfontosabb dolog, hogy mindig tiszteljük egymást. Soha ne beszéljünk úgy a párunkkal és a párunkról, ahogy nem szeretnénk, hogy velünk vagy rólunk beszéljenek. Tiszteljük őt azért, aki, tiszteljünk mindent, amit tesz értünk, és bánjunk vele úgy, ahogyan nekünk is jól esne, ha velünk bánnának – szögezte le.

Férje, János a kölcsönös bizalomban és a kommunikációban hisz e téren.

Ki kell mondani, ha valamit máshogy szeretnénk, vagy ha valami nem jó úgy, ahogyan az adott helyzetben van. Ha mindkét fél kimondja, és higgadtan meg tudják beszélni a dolgokat, a beszélgetés végére általában egy megoldás is születik a problémára

– osztotta meg álláspontját a férj, aki a munkahelyén ugyan nem, de alkalmakkor magán viseli a házasság jelképét, a karikagyűrűt. Nem is csoda, hiszen János nem ért egyet azzal, hogy a házasságkötés „csak egy papír”, amire semmi szükség nincsen. Számára fontos világossá és mindenki számára nyilvánvalóvá tenni azt, hogy elkötelezte az életét. – Számomra a házasságkötés egy olyan kapcsolat hivatalossá tétele, amihez egy életen át ragaszkodunk, és én szeretem a hivatalos dolgokat – mondta el.

Nem állt meg élet

A fiatal házasok élete mostanra egy kislánnyal bővült, azonban a szülők a kis Szofi születése után is fontosnak tartják a kettesben töltött időt. Anyaként és apaként helytállnak, egymásnak viszont megmaradtak férfinak és nőnek. – A kislányunk érkezése utáni első néhány hét volt csak nehezebb ilyen téren, de azt hiszem, a kezdeti káosz teljesen érthető egy ilyen helyzetben. Sikerült kialakítani egy számunkra optimális napirendet, melynek követése nemcsak a gyermekünkre van jó hatással, hanem ránk is. Az esti altatás utáni közös idő bár nem túl sok, de az mindig a miénk, és itt szigorúan félre van téve mindenféle digitális eszköz. Ilyenkor csak mi vagyunk egymásnak, és semmi más nem fontos – osztotta meg Éva. Mint mondta, hétvégenként rengeteget kirándulnak hármasban.

Romantikus dolognak tartják, hogy családként, kisbabával már az első évben számos helyre eljutottak. Szofi több hazai városban járt már, négy hónapos korában Kékestetőn, félévesen az 577 méter magas Fekete hegy csúcsára túrázhatott szüleivel.

Házasság hete a Nagytemplomi Gyülekezetben

A Házasság hete programsorozatban már évek óta részt vesz a Nagytemplomi Gyülekezet is, ezzel is kifejezve, hogy értéknek tekinti az élethosszig tartó házasságot, mint olyan ajándékot, amely Isten teremtési rendjében szerepel. A Házasság hetéhez kapcsolódva több eseményt szerveznek idén is február 12. és 19. között. Február 12-én , vasárnap tartották a nyitó istentiszteletet a Debreceni Református Nagytemplomban, az ott elhangzott igehirdetés a házasság hetének üzenetére összpontosult. Február 15-én (szerdán) 18 órától beszélgetést hallhatnak az érdeklődők dr. Pécsi Tamás presbiterrel és feleségével, Donkó Annával, akik 60. házassági évfordulójukat ünneplik. A beszélgetés a Nagytemplomi Gyülekezet Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán premier vetítésként nézhető.

Másnap, február 16-án (csütörtökön) 18 órától ugyanezen csatornákon beszélgetés lesz követhető Oláh István lelkipásztorral és feleségével, Bartha Eszterrel. Február 17-én (pénteken) 18 órától a Debreceni Református Nagytemplom Imatermében Randi estre hívják a „randevú” párokat, a résztvevők az esemény végén a város felett, a Nagytemplom panorámajárdáján koccinthatnak. Szombaton (február 18.) gyertyafényes vacsorát és játékestet tartanak pároknak 18 órától a Nagytemplomi Gyülekezeti Központban. Ez az esemény előzetes regisztrációhoz kötött.

Végül február 19-én (vasárnap 10 órától a Debreceni Református Nagytemplomban tartják az eseménysorozathoz kapcsolódó záró istentiszteletet, ahol az előzetesen bejelentkezett jubiláló házasokat megáldják. A jubiláló házasok a Lelkészi Hivatalban jelentkezhetnek.

