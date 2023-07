Mint írják, a fiúk többször szerepeltek már pompás fogásaikkal az oldalon, és most is remekeltek: két hetet horgásztak egyhuzamban, és ismét bizonyították rátermettségüket. A srácok az első héten a nagy vízen próbáltak szerencsét, az 5. álláson, itt a pontyokat fogták nagy mennyiségben, a második héten pedig a debreceni ágban, a 8. számú helyen kergették a halakat. Varju Józsi kimondottan a nagy pontyokat veszi célba mindig, és bár az igazán óriások, amikre vágyott, most nem jelentkeztek, de 8-15 kilogramm között rengeteg pontyot terelt szákba, ami igazán elismerésre méltó.