Megrendezik a XXVII. Slambuc és HÍR Védjegyes Fesztivált Hajdúböszörményben a Civilek a Lakóhelyért Egyesület szervezésében, a Hajdúböszörményi Tájházakban – olvasható a város közösségi oldalán. Emellett sütőversenyt is hirdetnek, melyre a jelentkezők egy tányér süteménnyel nevezhetnek az esemény napján, május 25-én, szombaton, 8:00 és 9:00 között. A legjobb termékeket díjazzák, az eredményhirdetés 14:00-tól várható. A slambucfőző versenyt két kategóriára bontják a szervezők: a slambucfőzés kis- és nagykorú mesterét is keresik. A nevezés díjmentes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni Lénárt-Varga Margit programkoordinátornál lehet a 06-30-602-9287-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen. Ennek határideje május 22., szerda. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy biztosítják a vizet és a tűzifát is.