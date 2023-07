Mint arról pénteken beszámoltunk, július 28-án volt egy éve, hogy átadták a teljesen felújított és kétszeresére bővített egykori Ötholdas Pagonyt, a Sziget-kéket. A Haon vasárnap is ellátogatott a régió legszebb játszóparkjába, ezúttal viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy miként látja az apró célközönség a születésnapos nagyerdei teret. Többektől azt hallottuk, hogy az átalakítás után elsősorban a legkisebbek számára váltak ideálissá a játékelemek, az egyöntetű szülői vélemény szerint pedig az örök sláger nem más, mint a miniváros. A felnőtt szem elsőre nem is igazán láthatja, milyen fontos ügyintézés és munka is zajlik ezekben fészerméretű kis épületekben. Bekukkantottunk mi is, és ahogyan a tervezők ezt egykor megálmodhatták, valóban életre kel a gyerekek miniatűr cívisvárosa.

Forrás: Molnár Péter

Éppen, mint a nagyok

– Hanna akkor szeret leginkább itt játszani, amikor a bátyja is velünk tart – válaszolta a debreceni anyuka, míg a gyerekek a fodrászszalonban igazgatták egymás haját. Megtudtuk, hogy a női és a férfiszerepek kialakulásában már ebben a korban nagy előny a fiú-lány testvérpár. A minibenzinkúton tankolni a fiú, Bulcsú szokott, ahogy a piactér mérlege mögött is ő számolja ki, mennyibe kerül egy egész dinnye, Hanna viszont válogat a képzeletbeli termékek között.

Ne higgyük azonban, hogy nagy tesó nélkül nem találhatja fel magát az ember ebben a kis gyerekvárosban. Nem is egy ismerkedésnek voltunk szórakozó szemtanúi, mert ha két idegen ovis az első pillanatokban megállapodik, ki lesz az orvos és ki a beteg a városközpont laborintézetében, ott azonnal barátság is köttetik. Így volt ez a patikában, a rendőrségen, a tűzoltóságnál, sőt, még a bankban is. Mosolyra fakadhatott az is, aki hallotta, hogy néha hogyan értelmezi a jellemzően óvodás közönség ezeket az intézményeket. A templomot kastélynak látták, a bankból csak kihozni kellett a sok pénzt, a rendőrségre pedig – csak hogy hűek maradjunk a felnőttek statisztikájához – rács mögé került minden bűnöző. Az egyik motoros kisfiú például még velünk is betartatta a kihelyezett stoptáblát, és mivel a szabály az szabály, addig várakoztunk, míg ő és az egész műanyagmotoros banda át nem haladt, igaz, a zebrán.