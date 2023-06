Kálmán József, a Szent Család Plébánia plébánosa egy személyes történetet elevenített fel a faültetés lakalmával. Elmesélte, egy erdélyi kirándulás alkalmával megpihent egy óriási fenyő mellett, amikor egy öreg székely bácsi megállt mellette, és azt mondta:

Szép nagy fa, fiam, ugye? Jegyezd meg: nem a fa a fontos, hanem a gyökér, amivel az anyaföldbe kapaszkodik. Ha a gyökér erős és stabil, a fa megmarad

– idézte a plébános. Reményét fejezte ki, hogy azok, akik a templomkertben lévő fák alatt fognak hűsölni, ugyanilyen erős gyökérrel fognak kapaszkodni Istenbe és azokba, akik segíteni akarnak. Mint mondta, a fákat cibálhatja a szél és a nehézségek, de ha a gyökér erős, nagy kárt nem okozhat.

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye megyéspüspöke szerint a szenvedélybetegségek áldozataival kapcsolatban mindenféle ítélkezést félre kell tenni, hiszen egyetlen betegséget sem választ az ember.

– Az a feladatunk, és keresztény hitünkből is az következik, hogy mindent megtegyünk a szenvedélybetegek megmentéséért, hogy az életük jobb legyen. Ez a fa emlékeztet minket arra, hogy azt a küldetést kaptuk Istentől, hogy az életet szolgáljuk. Ahogy a fa is mindent megtesz azért, hogy életben maradjon, és a földbe kapaszkodva az ég felé mutat, nekünk is számos dolgot kell megtennünk, hogy a mi életünk is az ég felé mutasson –mondta a püspök. Hozzátette, az embernek fel kell használnia, ami a növekedését segíti, és nemet kell mondani arra, ami pusztítja. Úgy véli, a fa rámutat arra, hogy az igazi megtartó erő a közösség és a család.

HL