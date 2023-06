Jó hírt közölt péntek este Facebook-oldalán Papp László a debreceniekkel:

befejeződött a közvilágítási lámpák cseréjének első üteme.

A polgármester azt is hozzátette, hogy a második ütemben 755 lámpatestet cserélnek energiatakarékos, szabályozható fényerejű LED-re. A posztban néhány fotó is látható arról, mekkora fényt is adnak valójában az új izzók a város különböző pontjain.

Arról, hogy Debrecen fenntartható, okos közvilágításra áll át, itt írtunk korábban. Idén mintegy 6 ezer lámpaoszlopon cserélik a lámpatesteket korszerű LED-ekre, a fejlesztéssel mintegy egyharmadával csökkenhet a debreceni közvilágítás energiaigénye.