Az országban is egyedülálló támogató csoportot működtet a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség gyülekezete. Váló-Háló néven az elváltaknak nyújt lelki segítséget. Vezetője, Kunné Ország Marianna úgy fogalmaz, hogy tevékenységük valójában egy megtartó háló azért, hogy aki elvált, ne érezze magát elesettnek. Hangsúlyozza, nekik nem a házasságok megmentése a profiljuk, arra ott van a Házassággondozó szolgálat. Ők a válás közben lévőket, vagy a már elváltakat várják azért, hogy segítsenek a veszteségeik enyhítésében, helyreállítsák önértékelésüket, útmutatást adjanak az új élethelyzetben. Jellemzően a közvetlen környezetükben sem értik meg, hogy miért válik el egy ember. Ezért a házasság felbomlása után az elváltak többsége kirekesztettséget érez. A megromlott házasságban élők a barátaikkal leginkább odáig jutnak csak el, hogy „ne foglalkozz vele, lépj túl rajta, majd találsz másikat”.

Az elváltak főleg a megértésért keresik fel a Váló-Hálót. A szervezet tevékenységéről beszélt Kunné Ország Marianna a Cívishírnek.

Egy keresztény gyülekezetben miért szükséges a Biblia tanításával ellentétes, tehát a válás témájában segítő közösséget indítani?

Egyre több a válás, egy statisztika szerint már ott tartunk, hogy minden 100 megkötött házasságból 40 végződik válással. Sajnos ez a keresztény körökben is és a gyülekezetekben is megtörténik. A válást sok vallási közösségben elutasítják, nem akarnak vele foglalkozni, mert szerintük a házasság felbontása a Biblia tanításával ellentétes. Mi sem a válást népszerűsítjük, és ezt nem is szeretnénk tenni, hanem azokon próbálunk segíteni, akik belekényszerültek, akiknek át kell élniük a házasságuk felbomlásának tragédiáját.

Tragédia a válás?

Sokaknak igen, sőt nagyon nagy tragédia, mert az addig felépített élete, családképe, apa-anya-gyerekek hármas egysége összeomlik azzal, hogy szétszakad a szülők kapcsolata. Onnantól kezdve, hogy a gyerek kihez kerül, az tragédia az egyik szülőnek, ha nem nála van. De tragédia a gyereknek is, mert hiányolni fogja a másik szülőt. A gyermektelen válás is egyfajta kudarcot, elutasítást, az elképzelt tervek, jövőkép összeomlását jelenti.

Miben látja a válások gyarapodásának okát?

Én is átéltem a válást. A saját tapasztalatom és a Váló-Háló résztvevőinek beszámolói alapján is mondom, hogy első ok a nem megfelelő párválasztás. A párt választók leggyakoribb hibája az, hogy ha már az együttjárás, az udvarlás időszakában sem tökéletes minden, abba a hitbe ringatják magukat, hogy „jó, majd én megváltoztatom, majd a házasságban mellettem más lesz”. Vagy „látom én, hogy valami nem stimmel, de majd minden szépen a helyére kerül, ki fogom javítani!”. Ez nagyon nagy tévedés! Nem szabad abba belemenni, hogy majd én fogom megváltoztatni a másikat. Azt az embert, aki a társam lesz, és vele szeretném leélni az életemet, úgy kell megtalálnom, hogy el tudom fogadni úgy, ahogy van. A másik probléma a tolerancia hiánya. Ha gond, baj, probléma adódik, nem azonnal felpattanni és elszaladni, azonnal elválni, hanem meg kell javítani, és nem kidobni. De most már az élet legtöbb területén egyre inkább azt éljük, hogy ha valami elromlik, azt dobd el, cseréld le, vegyél egy másikat, bármilyen használati cikkről is van szó. És sajnos az emberek a házastársukkal is így vannak. Nagyon fontos még az időtényező. Nem kell nagyon gyorsan házasságot kötni, időt kell hagyni megismerni egymást, mert könnyű valameddig a szépet mutatni magunkról. Sok-sok élethelyzetet megélve lehet megismerni a másikat. Ez idő alatt el lehet dönteni, hogy igen, vele szeretném leélni az életemet vagy nem.

Ezek szerint önök támogatják az élettársi kapcsolatban való együttélést?

Nem! Erről szó sem lehet. Közös programokkal ismerjék meg egymást. El lehet menni színházba, moziba, kirándulásra, oda, ahol ők ketten összetartozókként jelennek meg. De az élettársi kapcsolatot, mint ahogy azt a Biblia sem támogatja, mi sem. Így is ki lehet tapasztalni a másik fél esetleges rigolyáit. Látni lehet az otthonát, lakását, otthoni szokásait. Ehhez nem kell feltétlenül együtt élni. Szükséges mindenféle élethelyzet, hogy lássam, hogyan reagál, mit mond, mennyire dühös, ha bántják, az igazságtalan helyzetekben hogyan viselkedik. Milyen a viszonya a szüleivel, nagyszüleivel. Mindezeknek nagyon nagy jelentősége van. Akkor érik meg a házasságra a kapcsolat, amikor mindketten úgy gondolják a másikról, hogy tényleg ismerlek, eldöntöttem és kimondom, veled szeretném leélni az életemet. Ez körülbelül egy egyéves ismerkedést jelent.

Hol kezdődik a válás folyamata?

Az egymásra figyelés, valamint a tiszteletadás hiánya, amikor a két fél nem tartja tiszteletben a másikat. Amikor bántásra bántással reagál. Amikor elkezdenek olyan bántó szavakat mondani egymásra, amelyeket nem is biztos, hogy a másik fél komolyan gondolja. Ezek azonban már sérülésként ott maradnak. Ha tisztelem a másikat, hogyha szeretem, ha meg is bánt valamivel, nem azt feltételezem, hogy meg akart engem bántani, hanem nem gondolta, hogy az nekem fáj. Ezt az állapotot kell megőrizni. Próbáljak belegondolni abba, hogy a másik fél azt miért tette. Szándékosan akart engem megbántani, avagy nem gondolt arra, hogy az nekem fáj? És a kettő között óriási különbség van. Nagyon fontos, hogy ezt meg is tudják beszélni egymással és eljussanak a megbocsátásig! Amikor a kapcsolat elmérgesedik, amikor nem tud jót feltételezni a másikról, akkor már nagy a baj. Találkoztam olyan esettel is, hogy kifejezetten ellenségnek érezte az egyik fél a másikat. Ebben a légkörben élni borzasztó. Ezt fenntartani nem szabad. Ez mérgező mindkét fél részére, s ha van gyerek, neki meg pláne.

Eszerint el tudja fogadni azt a helyzetet, amikor ki kell mondani, a Biblia tanításával szembe kell menni, hiszen el kell válni.

Szembe sosem megyünk a Bibliával. Benne van az igében, hogy az Úr „gyűlöli” a válást, de a „ti keményszívűségetek miatt” megengedi, nagyon kevés kritériummal. Amikor bántalmazó az egyik fél, akár fizikálisan, akár verbálisan, vagy hűtlenség, megcsalás történik, és ha egyértelműen el akar menni a másik. Ezzel nem tud mit tenni a keresztény ember sem. Nem mondhatja azt, hogy idekötözlek, hogy maradj. El kell engedni. Ezekben az esetekben nem szembe megyünk a Bibliával, hanem egy teljesen egyéni megengedés történik, mert az Úristen megengedi, hogy elmenjen a másik.

Mikor érdemes vagy mikor kell elválni? És mikor menthető a házasság a Váló-Háló olvasatában?

Amikor érzelmi alapon már fájdalommal van tele mindkét fél, mert úgy érzi, hogy a másiktól nem kapta meg a szeretetet, érdemes mindkét félnek szakemberhez fordulni, például pszichológushoz, mediátorhoz, Házassággondozó szolgálathoz, aki abban segíti őket, hogy megértsék egymás reakcióit, mondatait. Tapasztalatom szerint sokszor meg sem hallják már, hogy a másik mit szeretne mondani, mert minden szavukban az ellenséges támadást vélik felfedezni. De még ilyenkor is lehet segíteni. Az előbb említett bibliai szűrőn túl, amikor már végképp elszakad az a bizonyos közös cérna, menekülni szeretnének a házasságból, mert tudják, tönkre ment és csak bántalmazó, mérgező a közös élet, na akkor következhet csak a válás, de akkor is csak az Isten útmutatása szerint. Nálunk az első foglalkozásainkon elhangzik, hogy a házasság felépítése, de az elromlása is 50-50 százalékban múlik mindkét félen. Ezen nagyon sokan megütköznek, hiszen legtöbbször azt gondolják, csak a másik fél a hibás. Ezután elkezdjük boncolgatni, hogy mi vezethetett a váláshoz és azt is, hogy a Váló-Hálóhoz fordult fél mit csinált rosszul. Ez nagyon sok „aha-élményt” hoz az illetőnek, de olyan is előfordult, hogy az egyén felpattant és elrohant azzal, hogy neki ne is mondjanak olyat, hogy ő hibázott. Ilyenkor nincs miről beszélni. Maradnak azok, akik úgy érzik, nekik szükségük van a segítségre.

Miben segítenek?

A találkozásaink alkalmával igyekszünk egy-egy kis vidám játékos feladatot adni, ami oldja a feszültséget és mosolyt csal az arcokra. Egy-egy biztató, bátorító idézetet, amit hazavihet. Például olyat, hogy „Nem egyedülálló, elvált vagyok, hanem PÁRATLAN!”. Ez egy 12 alkalmas kurzus, végigmegyünk egy tematikán, ami a válás feldolgozásának lépcsőfokai. Van egy alapinformáció, amikor az adott témáról elmondjuk az ismereteinket. Egy 20 perces filmben pszichológusok, családterapeuták, lelkészek beszélnek az adott témáról, továbbá volt Váló-Háló tagok saját tapasztalataikról. Utána elkezdjük a közös beszélgetéseket. Egyetértek, nem értek egyet, én azt vitatom, nahát, erre nem is gondoltam, jönnek az „aha-élmények”. Sok esetben egymásnak is segítenek, egymást támogatják a kurzus résztvevői. Valójában egy önértékelési zavart kell kezelnünk, hiszen aki átél egy válást, annak felborul a helyes önértékelése. Depresszióba süllyedhet, mélyre kerül, magányossá válik, megváltozik az anyagi helyzete. Tanácsokat adunk abban is, hogy a gyermeknevelésben mire kell vigyázniuk. Sajnos az elvált szülők egymás ellen a gyermekeket szokták felhasználni, és ez rájuk nézve veszélyes. Megvizsgáljuk a megbocsátás kérdését is. Hogyan kell megbocsátanom annak, aki bántott, és hogyan önmagamnak? Aztán következik az újrakezdés. De kivel? Vagy kibékülök és megbékélek a párommal, vagy lehet újat keresni. Olyan is volt már, hogy a kimondott válás után kibékültek és újra házasságot kötöttek, de egy egészen más alapokon. Sokan középkorúan kezdenek el udvarolni, és ebben a helyzetben igen-igen bugyután érzik magukat. Hogyan kell udvarolni? A hölgyek hogyan fogadják a közeledést? Meddig engedheti? Mit igen és mit nem? Csak úgy sorjáznak a kérdéseik.

Az első randinak nyilván nem az ágyban kell végződnie.

Még a másodiknak sem, sőt a sokadiknak sem. Az ige, a Biblia alapján tudjuk mondani, hogy a házasok privilégiuma a szexualitás, a házasélet. Ez fontos része a házasságnak, de nem elsődleges. Előbb az összes többi tulajdonságát ismerje meg benne, és ha az mind stimmel, nagyon nagy valószínűséggel azzal sem lesz probléma. Nem célunk a társkeresés vagy a társközvetítés, sőt kifejezetten a sérült felek védelmében kerüljük is ennek lehetőségét, mégis előfordult már, hogy a Váló-Hálón találkozva találtak egymásra és a kurzus után együtt maradtak résztvevők.

Betölti a funkcióját a Váló-Háló? A válás traumájából leginkább erősebben kerülnek ki az emberek? Életük későbbi szakaszához új és használható információt kapnak?

Így van. Az újrakezdésnél, amikor egy új társat szeretne találni, roppant fontos, hogy az új másik egy teljesen más személyiségű ember legyen, hiszen valamit nem jól csinált az előzővel, és ugyanazt a hibát ne kövesse el még egyszer. A mást a belső tulajdonságokban kell keresni, és nem a külsőben. Egyébként érdekes, hogy akik gyorsan akarnak vigasztalódni új társsal, legtöbbször még külsőleg is hasonlót választanak, mint amilyen a korábbi párjuk volt. Ezért fontos, hogy önmagamat is ismerjem. Azt szorgalmazzuk, hogy az illető önmagával, saját értékeivel is legyen tisztában. Tudja, hol rontotta el, miben kell változnia. Az így megélt tapasztalatok, konzekvenciák levonása adja a gyógyulást, sőt a megerősödést. Amit nem tud elfogadni, azzal nem szabad megalkudni. A megalkuvás sok házasságban, főleg hölgyeknél és az anyagi jólétben élés okán jött ki problémaként.

Mennyire befolyásolja a párválasztást, a pár megtartását a pénz?

Azt gondolom, az anyagi megfontolású párválasztás sok megalkuvással jár, de sokan az anyagi jólét miatt nem válnak el. Maradnak, szenvednek egy rossz házasságban, amiben sorozatos megaláztatásban van részük. Nem régen volt egy olyan Váló-Hálós hölgy, aki egy borzalmas, megalázó, verbálisan és tettlegesen is bántalmazó helyzetből menekült ki. És amikor már elvált, nagyon rossz anyagi helyzetbe került, persze a férje meg is tett mindent, hogy anyagilag kisemmizze. Azt mondta, hogy de kár volt, mégsem kellett volna elválni. Ez nekem döbbenet volt, hogy ennyire sokat jelenthet az anyagi jólét.

Mi a leggyakoribb válóok?

Ami talán a legfájdalmasabb is, a megcsalás. Fiatalabbal lelépett a férfi vagy a nő. Otthagyják egy másikért. Nagyon nagy trauma tud lenni, hogy nem vagyok elég jó. Miközben igyekeztem úgy odatenni szívemet, lelkemet, és a férjem/feleségem úgy gondolta, az nem elég. És a beszélgetést hadd zárjam egy idézettel, aminek nagyon fontos üzenete van. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok."(Jer.29.11.)

