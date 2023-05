Egy nagyon mozgalmas hétvégén van túl a Vespa Club Debrecen – adta hírül a klub a Facebookon kedden. Mint írják, szombaton és vasárnap a Debrecen Drive-on, hétfőn pedig a salakmotor VB kvalifikációs versenyén ismerkedhetett meg velük a nagyérdemű és nagy létszámú közönség.

Nagyon köszönjük mi is, hogy részesei lehettünk ezen remek eseménynek és egy kis Dolce Vita érzést is adhattunk a versenyzőknek és a nézőknek is – írják a salakmotoros rendezvényről.

HBN