A rendőrség kéri a közúton közlekedő többi járművezetőt, hogy a közutakon közlekedő mezőgazdasági munkagépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék meg, felkészülve az átlagtól eltérő közlekedési manőverekre!

A mellettük való elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó látási körülmények között is

– áll a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodájának a válaszában, amelyet a Cívishír megkeresésére küldött.

A vármegyei rendőr-főkapitányságot azzal kerestük meg, hogy a 4-es és a 42-es főúton gyakran közlekednek mezőgazdasági járművek, járműszerelvények úgy, hogy nem egy esetben kilométeres kocsisort „húznak” maguk mögött. Ráadásul olyan helyeken is, ahol a közlekedésüket tábla tiltja. Mi több, olyan esettel is találkoztunk, hogy a 4-es főútra Debrecen és Ebes között ment fel egy mezőgazdasági jármű, aztán a szoboszlói elkerülőn hajtott le, miközben például Ebes körül mehetett volna nem a főúton is. Egy másik esetben a bálákat szállító traktor ment fel a főútra Kaba és Püspökladány között, és a Keleti-főcsatorna után fordult le.

Kinek kell letakarítani a sarat?

Tudjuk, a mezőgazdasági járművek kénytelenek használni az országos főutat is, de ott is, ahol azt tábla tiltja? Továbbá kell-e, elvárható-e részükről a közlekedésben olyan együttműködés, hogy időnként leállnak egy-egy bekötőútnál, hogy a mögöttük feltorlódott járműsor meg tudja előzni – fordultunk kérdéseinkkel a rendőrséghez. Milyen feltételekkel közlekedhetnek országos főutakon mezőgazdasági gépjárművek, ezek ottani haladásáról mi a rendőrség tapasztalata, továbbá, ha sarat hordanak fel, kinek a dolga azt letakarítani?

A vármegyei főkapitányság a következőket válaszolta: „a tavaszi mezőgazdasági munkák idején a nap szinte minden szakában találkozhatunk a közutakon nagy méretű mezőgazdasági járművekkel. A mezőgazdasági járműveket vezetők a munkájukat a mezőgazdasági területeken végzik, de útjuk során a közutakat is igénybe veszik. Fontos tudni, hogy a mezőgazdasági munkagépek, lassú járművek vezetői csak az alábbi szabályok betartása esetén vehetnek részt a közúti közlekedésben: akkor hajthatnak fel a közútra, ha azt közúti jelzőtábla nem tiltja, vagy ha a mezőgazdasági munkaterület másként nem közelíthető meg. Érvényes hatósági jelzéssel, engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik és a világító-, a fék-, valamint a jelzőberendezései megfelelően működnek. A túlméretes jármű az adott út kezelőjének útvonalengedélyével rendelkezik.

A járművek vezetői vagy segítői a gumiabroncsaikra tapadt sarat és egyéb szennyeződéseket a közútra történő felhajtás előtt, valamint az úttestre általuk felhordott szennyeződéseket, valamint az általuk szállított, az úttestre leeső terményt kötelesek letakarítani.”

CH