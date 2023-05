A családok a gyermekeket ünnepelték, az egyházak pünkösdöt köszöntötték, az önkormányzat és a művelődési ház pedig immár 29. alkalommal szervezte meg a Ligetalja Kulturális Napok programjait, ahol a falu apraja-nagyja talált kedvére való szórakozást.

Pénteken kiállítás megnyitónak volt tanúja a Malom Galéria, ahova Koczka-Kiss Rozália, Szabó Barbara és Tamás Szabó Csilla képzőművészek hozták el alkotásaikat. Természetesen nem hagyták ki a település legnagyobb tömeget vonzó szombati eseményét sem, ami a kora délelőtti órákban a sportbarátok versengésével kezdődött. A Szabó László helyi pingpongos, valamint Lupó Imre, a Debrecen Városi Asztalitenisz Bizottság elnöke által szervezett bajnokságra a helyieken kívül hét településről, de még Erdélyből és a fővárosból is érkeztek asztaliteniszezők.

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Több helyszínen zajlott a program

Amíg a mazsorettek, a néptáncosok, a népdalkör, valamint az iskola énekkara a színpad előtti közönséget szórakoztatta, addig a gyerekek Marozsán Tiborné vezetésével aszfaltrajz versenyen vettek részt a falu főterének forgalomtól elzárt aszfaltcsíkján. A hatodikos Birki Panna iskolás kora óta még soha nem hagyott ki egyetlen versenyt sem, hisz nagyon szeret rajzolni. Már otthon megtervezte az alkotást, szombaton csak az aszfaltra kellett varázsolni a megálmodott különleges sakktáblát. Szabó Nóra előtt már a szünidő képei elevenedett meg az aszfalton. Polyánka Zalán és Máté szüleivel érkezett, ők először rajzoltak. A szülők kíváncsi szemekkel kísérték a fiúk munkáját, amihez végül barátjuk, Levente is csatlakozott. Jól szórakozott az utazó vidámpark, a játékok és árusok kavalkádjában Patalenszki Lara és Jacsmenik Barbara is, akiknek nagyon ízlett a főtéri cukrászda fagylaltja. Pápista Enikő férjével, testvérével, és persze fiukkal, a kis Somával látogatott haza a falunapra. Klenovszki Tibor, és felesége Viki a fővárosból utaztak haza pünkösd hétvégére, és természetesen megmutatták az éppen egyéves Adél lányuknak a falunapi forgatagot. A gyermeknapra is gondoltak a szervezők, hisz az ugrálóvárat ingyen használhatták a gyerekek, nekik szóltak a cirkuszi kalandok és a néptáncos fiúknak köszönhetően többször hullott rájuk cukoreső is a kalapokból.

D-vitamin szólt a színpadon

A késő délutáni ünnepi köszöntőben dr. Nagy János polgármester a békét szerető és támogató ember értékét, az embertársak megbecsülését emelte ki, Tasó László országgyűlési képviselő pedig az összefogás, az összetartozás, a szülőföld szeretetére hívta fel a figyelmet.

A köszöntőket követően zenés énekes produkciók uralták a színpadot. Az est utolsó fellépője a D-vitamin együttes volt, akik évtizedekkel ezelőtt legendás bálokat tartottak Nyíracsádon. Nosztalgiázni jöttek vissza a faluba, az egykori rajongók pedig visszaidézhették ifjúságukat. Nem is fogták vissza magukat, rögvest táncra perdültek, valóságos kis utcabált rögtönöztek a színpad előtt. A falunap természetesen az elmaradhatatlan tűzijátékkal zárult.

Kedves Zilahi Enikő