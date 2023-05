Papp László úgy fogalmazott, büszke a strandra, ami az elmúlt évek egyik legemblematikusabb fejlesztése, a polgármester Magyarország legvagányabb strandjának tartja a debrecenit. Rámutatott, nő a népszerűsége is, hiszen a nyitás óta egyre nagyobb látogatói számot tudott produkálni a komplexum, s az sem elhanyagolandó, hogy sorra nyerte a nemzetközi építészeti díjakat. Emlékeztett, tavaly a fürdőzők száma megközelítette a 200 ezret, ezen felbuzdulva idén kitűzték célul, hogy 200 ezer felé tornázzák ezt a számot.

Rámutatott, egy eseménydús hétvégén nyit a strand, hiszen ekkor lesz a Debrecen Drive, a Loki bronzmérkőzése és gyereknap is.

Nagy érdeklődésre számítunk itt a hétvégén, nagy mozgás lesz a Nagyerdőn

– mondta. Papp László azt is megosztotta, a strand kapcsán nem a fejlesztésekre helyezték most a hangsúlyt, hanem a programokra; a családok és a fiatalok vannak fókuszban.

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a végzős diákok birtokba veszik egy napra a strandot, idén július hatodikán kapják meg azt.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Molnár Péter

A polgármester a városkártya adta lehetőségekről is beszélt, és felhívta a figyelmet arra, hogy a május 25-i közgyűlésen döntöttek a kártya érvényességének meghosszabbításáról, így a 2030. év végéig érvényes a több mint 20 ezer kiváltott kártya. A továbbiakban kifejtette, hogy a strand komoly mértékben járul a város turisztikai értéknöveléséhez. Ismertette, eddig elsősorban a belföldi látogatók voltak a meghatározók, de folyamatosan növekszik a külföldi vendégek száma is. 2022-ben 547 ezer vendégéjszakát töltöttek el a városban, ebből 300 ezer külföldi volt. – Debrecen az elmúlt esztendőben turisztikai szempontból jó évet zárt, 9 százalékos növekedést produkált – tudatta, majd kitért arra is, hogy folyamatosak a szállodafejlesztések, mint mondta, felkészülten várják a pihenni és szórakozni vágyakat.

Papp László polgármester (balról) és Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen Kft. ügyvezetője

Forrás: Molnár Péter

Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen Kft. ügyvezetője a hétvége programjairól beszélt, kiemelte, hogy gyereknap lévén a tematikában a gyerekes családokra építenek, vízben és szárazföldön is színes programok várják a családokat. Ő is beszélt a városkártyáról, mellyel a jegyárak tekintetében 15 százalékról indult a kedvezmény, de például 10 alkalmas bérlet esetén alkalmakra leosztva több mint 30 százalékos a megtakarítás.

Tóth-Megyesi Enikő, a VisitDebrecen turisztikai igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Tóth-Megyesi Enikő, a VisitDebrecen turisztikai igazgatója úgy fogalmazott, Debrecen az év 365 napján élményt, pihenést és szórakozást nyújt a vendégeknek. Elmondta, hogy az előfoglalási adatok szerint a pünkösdi hétvégén 11,5 százalékos növekedés látszik a 2022-es év azonos időszakához képest.

Majer Tamás önkormányzati képviselő

Forrás: Molnár Péter

Majer Tamás önkormányzati képviselő szavai szerint felpezsdült ez a városrész is, s reményét fejezte ki aziránt, hogy nemcsak a debreceniek érzik magukénak ezt a helyszínt, hanem az ország különböző pontjairól idelátogatók is.

KD