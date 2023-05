Megpihennek a hangszálak is, ott, ahol nemrég kiabálva kínálták a termékeket, és kreatív reklámmondatokat harsogtak. Most a bódék szétszerelésének hideg, érzelemmentes hangjai töltik be a Böszörményi utat.

Hétfőn zavartalan lesz a közlekedés

Dr. Ónadi János, a Debreceni Közterület Felügyelet piaci osztályvezetője a Haon érdeklődésére elmondta, az időjárási körülményeket számításba véve, elégedett a vásár iránti érdeklődéssel. Megközelítőleg kilencszázra becsülte a részt vevő árusok számát, de napokon belül pontos adattal tud szolgálni. Megtudtuk, a bódébontásra és takarításra négy órát szánnak, a terveik szerint éjfélre már nyoma sem lesz annak, hogy az elmúlt két napban hatalmas területen vásári forgatag volt. A hétfőn erre közlekedőknek már semmilyen forgalmi akadállyal nem kell számolni. A közterület-felügyelet dolgozói hétfőn délelőtt újra végigjárják a területet, és ahol szükséges, megtisztítják a vásári területet.

HaBe