UrbanGo program kapcsán keveredett a Debrecen Drive-ra Kovácsné Négyessy Tímea és családja, a csapatépítő kincsvadászat bizonyos állomásai ugyanis a rendezvény területét érintették. – A férjemet nem féletlenül az autók érdekelték volna, de teljesen magával ragadta az itteni látvány, és a versenyek. Mindent megnézünk – mondta el az édesanya. Hozzátette, kislányai is, akik 3 és 6 évesek, imádják a Debrecen Drive-ot, főleg, hogy itt láthattak Bing Nyuszi-előadást. – Kezdetektől fogva visszük őket programokra, igénylik is. Szeretik a felhajtást, nem félnek a hangzavartól, a tömegtől – tette hozzá.

Tankoktól az elektromos autókig

A szlalompályán trükköző autók sokakat érdekeltek, a csikorgó fék és a füstölő gumi tömegeket mozgatott meg, de sorra adták le a nevezéseiket a látogatók a Mini Drive, valamint a targoncás ügyességi versenyre is. A legújabb autómodellek mellett az oldtimerek is vonzónak mutatkoztak a seregszemlén, a legkisebbek körében pedig nagy volt az érdeklődés a katonai járművekre. A gyereksereg előszeretettel pattant fel a tank tetejére, mások rendőrautóba szálltak be kíváncsiságból. A négykerekűek mellett a négylábúak is helyet kaptak a rendezvényen, hiszen kutyás bemutató is volt. Mindemellett a valódi fesztiválhangulatról sztárfellépők koncertje gondoskodik a nap folyamán.

BBI