Sok más mellett kakaós csigával, sajtos rúddal, gyümölcslével, valamint glutén- és cukormentes kekszekkel várták a bringásokat május 17-én, szerdán délután a Kossuth téren a Magyar Kerékpárosklub debreceni szervezetének tagjai. A rendezvény Bringás reggeli néven sokaknak ismerős lehet, az eseménnyel már nem először találkozhattak a helyiek az évek során tavasszal, most viszont a korai órák esős időjárása nem engedte, hogy a munkába igyekvő kerékpárosokat lepjék meg finomságokkal a szervezők. A reggeliből uzsonnává avanzsált esemény így is kellemes hangulatot teremtett a debreceni főtéren, többen megálltak a szervezők sátránál délután is.

Szerviz és jó társaság

A helyszínen Nagy Gáborral, a rendezvény egyik szervezőjével váltottunk néhány szót. Elmondta, Debrecenben is egyre többen járnak kerékpárral, ami nem csak környezetvédelmi és egészségmegőrzés szempontból előnyös megoldás, sok esetben praktikus is. – Egyre több a debreceni bringás. Jó lenne például, ha lenne kerékpártároló az autóbusz- és a vasútállomáson, vagy épp a főtéren. A másik, hogy jó lenne, ha lennének kerékpártúrák – jegyezte meg. A főtéren összegyűlt kerékpárosok nemcsak az ajándékfalatokért állhattak meg, a szervezők többek közt szervizzel is készültek, de az érdeklődők akár le is ülhettek egy beszélgetésre a társasággal.