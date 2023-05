Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, a közúti balesetek számának csökkentése érdekében, májustól megszűnt a tolerancia a gyorshajtások ellenőrzésénél, a rendőrség szigorúbban veszi a sebességhatárok átlépését, azaz zéró toleranciát hirdetett. Ennek értelmében az 50-es táblánál haladó gépjármú, akár 1 kilométer/óra átlépéssel is büntethetővé vált.

– Nem tartom életszerűnek ezt a változást – monda el portálunknak Adamecz Zsófia, a Banya Autósiskola vezetője. Gépjármű-szakoktatóként azt tapasztja, eleve rutin kell ahhoz, hogy a pedált úgy nyomjuk, hogy pontosan a megadott sebességgel közlekedjünk. – Amíg a gyakorlatot nem szerzi meg valaki, előfordulhat, hogy 45 és 55 közötti kilométer/órával autózik a városban – közölte. Véleménye szerint a változó méretű gumiabroncsoktól is függ, hogy mit mutat a gépjármű kilométerórája. Lehet, hogy az autó kilométerórája, csak 50-et mutat, de a gps által mért valós szám ezzel szemben 52. – Természetesen egyetértek azzal, hogy lakott területen kordában tartsák a gépjárművezetőket, de ezt túlzásnak érzem. Ahogy annak sem látom értelmét, hogy az autópályán is elvették a 10 százalékos mozgásteret. Ekkora sebességnél teljesen mindegy, hogy 130-cal vagy 140-el csapódik az ember, nem emiatt a 10 százalék miatt fogja valaki sérülés nélkül megúsznia a balesetet – véli.

Viszlát jogosítvány!

– Az alkohollal szembeni zérótoleranciához képest ezt a korlátozást sokkal nehezebb betartani, ráadásul míg előbbinél van fejlődés és hatással van az emberekre, utóbbinál nem fogjuk ily módon érzékelni – fűzte hozzá. Hangsúlyozta: a pontrendszer is ehhez a gyakorlathoz fog alkalmazkodni, ami miatt akár pillanatok alatt el is búcsúzhatunk a jogosítványunktól. – Tizennyolc büntetőpontnál elveszik a jogosítványt: például a Csapó utcai zebrán nem engedjük el a gyalogost, 6 pont; ha egy záróvonalon áthajtunk, szintén kapunk 6 büntetőpontot, egy „gyorshajtással” – ami szintén 6 pontot ér – gyakorlatilag akár egy óra alatt össze tudja szedni a 18 pontot – magyarázta a szakoktató, hozzátéve: tegye fel a kezét, aki a napi forgalomban sosem szeg szabályt. – Nem gondolom, hogy ettől a korlátozástól csökkenni fog a halálos közúti balesetek száma – jegyezte meg.

Adamecz Zsófia szerint, bár már két hete érvényben van az új szabály, a forgalmon nem érződik a változás. – Nem lassult a forgalom Debrecenben, úgy tapasztalom, az autósokat egyelőre hidegen hagyja a szigorúbb büntetési rendszer, az azonban feltűnt, hogy sokkal több a közúti ellenőrzés és a kis utcákban kihelyezett traffipaxok – jegyezte meg.

Forrás: Adamecz Zsófia-archív

Egyelőre csak figyelmeztetnek

A rendőrség közleménye szerint a sebességméréssel kapcsolatban a szabályosan közlekedőkre nézve nincs változás. De valóban igaz, hogy májustól akár 1 km/óra mért sebességtúllépés is szankcionálható. Ha a járművezetőt sebességtúllépés miatt megállítják, az intézkedő rendőr dönti el, hogy helyszíni bírságot alkalmaz, vagy szabálysértési feljelentést tesz. Ha úgy ítéli meg, hogy a figyelmeztetés is kiváltja a járművezetőnél a kellő hatást, akkor ezt is alkalmazhatja. Az új gyakorlat bevezetését követő időszak egy úgynevezett türelmi időszak, amelynek során a rendőrök a megállítást követően elsősorban a járművezetők figyelmét hívják fel a lehetséges jogkövetkezményekre.

Ha a sebeségtúllépés mértéke akkora, hogy közigazgatási eljárás indítása szükséges (ez 50 km/óra sebességhatárig 10 km/órát, 100 km/óra sebességhatárig 15 km/órát jelent, 100 fölött pedig 20 km/órát), akkor – ahogyan az eddig is volt – nincs mérlegelési lehetőség a szankciók kapcsán. Ekkor a jogszabályban meghatározott mértékű bírságot kell kiszabni.

PTZ