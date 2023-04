Szobrot emelnének Arnóth Sándor volt püspökladányi polgármesternek és országgyűlési képviselőnek. Minderről Oborzilné Nagy Erna, az Arnóth Sándor-emlékoldal kezelője számolt be.

Sokéves várakozás, tervezgetés után elérkezett az ideje, hogy megtegyük, amit a Sanyi halála után már szerettünk volna megtenni: gyűjtést kezdeményezünk, hogy Püspökladány valamelyik szép közterén egy mellszoborral emléket állíthassunk Arnóth Sándornak. A gyűjtéshez csatlakozhat bárki, magánszemély, közéleti személy, civil szervezet, szóval bárki, aki úgy gondolja, hogy a szobor egy pici darabkája az ő szeretetének, tiszteletének megnyilvánulása lehet - így Oborzilné Nagy Erna, aki szerint Arnóth Sándor az ország és Püspökladány egy történelmi korszakának volt meghatározó személyisége.

Forrás: Facebook / Emlékoldal Arnóth Sándor

A derékba tört életpálya

Arnóth Sándor 1978-ban érettségizett a debreceni Landler Jenő Szakközépiskolában, vasútgépész szakon. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1983-ban általános iskolai történelem szakos tanári, Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben középiskolai történelem szakos tanár végzettséget szerzett.

1983-tól 1989-ig Püspökladányban dolgozott általános iskolai tanárként. 1989-től töltötte be a Karacs Ferenc Múzeum vezetői tisztjét. 1990-től a Püspökladány Kultúrájáért Alapítvány titkára, 1994-től a Kossuth Olvasókör és a Pulszky Társaság elnöke volt.

1994-ben lépett be a Fideszbe, ebben az évben az önkormányzati választásokon a megyei közgyűlésnek is tagja lett. 1998-ban és 2002-ben is bejutott a parlamentbe egyéni választókörzetéből. A 2006-os országgyűlési választáson már nem jutott mandátumhoz, de az önkormányzati választáson Püspökladányban polgármesterré választották. 2008 júniusában újra bejutott a parlamentbe a Fidesz Hajdú-Bihar megyei listájáról, majd 2010-es választásokon ismét parlamenti mandátumot nyert.

2011. március 16-án este fél tizenegy körül autóbalesetben vesztette életét az M3-as autópálya 42-es kilométerénél, a Pest megyei Bagnál, a fővárosból kifelé vezető oldalon, mikor gépjárműve egy, az autópályára a forgalommal szemben felhajtó autóval ütközött. A balesetben a sofőrje is életét vesztette.

Özvegye, Hatházi Judit biológia-technika szakos általános iskolai tanár. Három gyermekük született.

CH