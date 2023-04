Lakossági kérésre helyeztek ki kóbor ebeket befogó ketrecet korábban Balmazújvárosban, amelybe április 19-én a nap folyamán egy nagy termetű kóbor fekete kutya be is sétált – osztotta meg közösségi oldalán a balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. Mire az önkormányzati szervezet munkatársai a kutyáért mentek, a ketrecben már bővült a létszám kilenc kölyökkutyával. – Az biztos, hogy nem a ketrecben születtek, mert velük együtt egy papírdoboz is bekerült – írták bejegyzésükben.

HBN