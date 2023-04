„Az iskola megöli a kreativitást?” – e tételmondat állt a vita középpontjában. A kérdéskört a szervező iskola több tucat 9-11. osztályos tanulója járta körbe meghívott szakemberek közreműködésével, továbbá Buda Andrea tanárnő vezetésével.

A szervezők különféle szférából érkező szakembereket invitáltak az eseményre, így a diákok Papp Lászlóval, Debrecen polgármesterével; Vántus András Istvánnéval, a Debreceni Tankerületi Központ szakmai vezetőjével, igazgatóhelyettesével; Kujbus Norberttel, az IT Debrecen Egyesület elnökével; Pogány Emesével, a Debreceni Egyetem Hallgatói Karrierközpontjának vezetőjével, valamint Marc Évával, a Budapest School Debrecen alapítójával találkozhattak.

A gyerekek számára e találkozások a vitanap csúcspontját jelentették, hiszen a beszélgetések, érvelések és véleményütköztetések végén közvetlenül feltehették a kérdéseiket azoknak a szakértőknek, akik az adott témával a munkájuk során különböző szempontokból foglalkoznak.

Papp László polgármester is részt vett a diákok körében népszerű programon

Megismerni a téma lényegét

A vitát vezető pedagógustól megtudtuk: a tanulók 6-8 fős csoportokban, aktív részvétellel, párhuzamosan, egyszerre egy szakértővel járják körbe a vitanap központi tételmondatát, a vitára 10-10 perc áll a rendelkezésükre.

Fontos azonban, hogy a nap folyamán nem versenyeznek a gyerekek, nem kívánnak egy konszenzusra jutni a tételmondat kapcsán, helyette közösségi vitát folytatnak.

– Most a nonkompetitív formát részesítjük előnyben, egy tételmondatot több szempontból elemzünk. A célunk, hogy a téma lényegéhez közelebb kerüljünk – mondta el Buda Andrea.

Az Európa Nap keretében szervezett közösségi vitára nagy érdeklődés mutatkozik a tanulók részéről minden évben, ez alkalommal is több mint negyven gyermek vehetett részt az eseményen. Ha a rendezvény engedné, ennél még többen is szívesen jelentkeznének a vitára. A hatalmas érdeklődésnek pedig éppen az lehet az oka, hogy a közösségi vita lehetőséget kínál olyan diákoknak is, akik nem szeretnek versenyezni, de szívesen érvelnek és gondolkodnak együtt másokkal egy-egy témáról.

Kérdezhettek is a diákok a meghívottaktól

Papp László, Debrecen polgármestere az esemény megnyitóján úgy fogalmazott, hogy a diákokkal való diskurzus komoly erőforrás és muníció a jövőtervezés szempontjából. Kiemelte, hogy Debrecen városa nem engedte el az oktatás intézményrendszerének a „kezét”, szeretnének aktívan részt venni a város oktatásügyének irányításában.

A közösségi vita az Európa Nap egyik programja volt, emellett a nap folyamán az oktatás különböző területeiről érkeztek előadók a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba. Érzékenyítés céljából prezentációt hallhattak a diákok a Dorkász Szolgálat Alapítvány UNICEF támogatásával a kárpátaljai menekült gyermekek felzárkóztatásáért létrehozott iskola igazgatójától, az átmeneti otthonokban élő gyermekek oktatását biztosító Láthatatlan Iskola képviselőitől, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozását és személyiségfejlesztését segítő Igazgyöngy Alapítvány munkatársaitól.

