A növényvilág csodáit mutatja be a Future of Debrecen vasárnap 10 órától a Diószegi Sámuel Botanikus Kertben. Az idei első Nature of Debrecen sétán a szakvezetést Zsuga Zoltán, a Diószegi Sámuel Botanikus Kert vezetője és Váradi Zoltán, a Természettár vezetője tartja. Az eseményen a részvétel ingyenes, de a helyek száma korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött, jelentkezni ezen a linken lehet.