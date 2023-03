A gyermek legfőbb érdekei előtérben

Megtudtuk, a családjából kiemelt gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről egy sokszereplős tárgyaláson döntenek a jogszabályok mentén, ám mindig a gyermek legfőbb érdekeit előtérbe helyezve. A határozatot aztán időnként – leggyakrabban félévenként – felülvizsgálják, annak függvényében, hogy változtak-e a vér szerinti szülők körülményei, megszűnt-e a kiemelés oka, esetleg lezárult egy folyamatban lévő bírósági eljárás. A cél leginkább az, hogy az eredeti család újra alkalmassá váljon a gyermek megfelelő nevelésére, de ha elmaradoznak a látogatások a nevelőszülőnél lévő kicsihez, vagy bebizonyosodik például a családon belüli erőszak, netán más, ami kizárja a hazakerülést, akkor a felülvizsgálat eredményeként elindíthatják az örökbe fogadhatóvá nyilvánítást.

Ezen a gyermekvédelmi szakértők részvételével megtartott tárgyaláson egyeznek meg abban is, hogy milyen körülmények között látogathatják a gondozott gyermeket a hozzátartozók. Jellemzően egy semleges helyszínen biztosítják, hogy az együttlét kulturált formában és zavartalanul megtörténjen. Ritkán az is előfordul, hogy a nevelőszülő otthonában fogadják a rokont, míg a kiemelés okának súlyát latba vetve, abúzus felmerülésekor például, szüneteltethetik is a személyes kontaktus lehetőségét.