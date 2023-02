A keddi előkészítés után már úthengerek simítják a friss aszfaltot a debreceni Rakovszky Dániel utcán, ott, ahol még január 12-én szakadt be az úttest egy autó alatt. A gondot az okozta, hogy két bekötővezeték is eltört, ahhoz pedig, hogy hozzájuk férjenek, három méter mély gödröt kellett ásniuk a helyszínen a szakembereknek.

Fotóriporterünk képeket és videót is készített a szerdai aszfaltozásról – amely során csütörtökig alap-, kötő- és kopóréteget is terítenek –, ezeket láthatják most.