Az egykor természetes vizek mellett tartott egyházi eseményt ezúttal a hívek helyi templomában ünnepelték.

Az egyházi gondnok által kikészített két nagyméretű edénybe töltött vizet Sorin Muresanu ortodox pap az ünnepi mise elhangzása után szentelte meg kereszttel és szárított bazsalikomból készült csokorral. A megszentelt vízzel elsőnek a templomot, majd a híveket hintette meg a tisztelendő, a gyülekezet tagjai haza is vihetnek belőle. Ezzel a lehetőséggel ezúttal is éltek a hívek, sorra merítették a palackokat a megszentelt vízbe. A rontástól védő folyadékot otthon aztán mindenki a maga hite szerint használja fel. Van, aki például a családi eseményeket teszi ünnepélyesebbé vele; a legtöbben betegeknek adnak belőle; és olyan is akad, aki a háziállatok táplálékába önti, hogy megvédje a jószágot a bajoktól.

A megmaradt szentelt vizet a templomban helyezik el, hogy a hívek egész évben vihessenek belőle, és hogy keresztelők idején, létesítmények megszentelésekor felhasználhassák. Ha az év folyamán elfogy a vízkeresztkor megszentelt víz, a tisztelendő ünnepélyes egyházi keretek között újra vizet szentel.

Vmirjáncki József