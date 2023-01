A panel-, társas- vagy bérházak postaládájában akár minden hónapban, de kéthavonta biztosan érkezik a figyelmeztetés a képviselőtől (főleg, ha elmaradás van): be kell fizetni a közös költséget! Sőt, minden év utolsó hónapjában a faliújságon nagybetűkkel hirdetik: lakógyűlés lesz, ahol megvitatják a négyzetméterre vonatkozó újabb áremelést. Kétségtelen, hogy a tavalyi inflációt a társasházak kezelőinek is követni kell. A covid, a szomszédos háború, a kedvezményes adózás megszüntetése, az energia- és üzemanyagár emelkedése átrendezték a gazdaságot, valamint az életünket. Az effajta változások már a társasházak közös költségeiben is megjelentek. Hogy milyen mértékben, arról társasházkezeléssel foglalkozó szakembereket kérdeztünk.

A közös költség üzemeltetési költségből és felújítási alapból áll, illetve az épület sajátosságaiból adódóan egyéb költségnemeket is tartalmazhat, ilyen például a központi kazánról történő fűtés költsége, vagy egy lakóparkban például közösségi terek, jakuzzi, szauna üzemeltetése. Az üzemeltetési költség tartalmazza a közös területek villanyszámláját, a szemétszállítási díjat, ha van lift, akkor annak költségeit is

– tudtuk meg Debreceni Andrea társasházkezelőtől. Mint elmondta, még beletartozik a vízdíj, a takarítás, a biztosítás, a banki, illetve a postai költségkiadás, a közös képviselő díja, a kártevőirtás, a javítás, a karbantartás. Továbbá szükség esetén behajtási díjak, költségosztók leolvasása és elszámolás készítése is. A felújítási alap pedig értelemszerűen vagy egy már megvalósult felújítási hitel törlesztése, vagy valamely jövőbeni felújításra gyűjtögetés. – Egy négyemeletes, régi építésű háznak, ahol se kert, se lift nincs, annak a költsége szinte semmi. Ha azonban már egy kis zöld rész is tartozik hozzá, amit rábíznak egy kertészre, annak a költségeit is fel kell osztani a tulajdonosok közt. Ahányféle panelépület, annyiféle a költsége is. A költségosztós, korszerűsített fűtésűnek van mérőleolvasási és elszámolás-elkészítési költsége. Tehát egységes tarifa, ami minden házra ráhúzható, nincs – hangsúlyozta Andrea. A társasházkezelőtől megkérdeztük, a tavalyi árakhoz képest miként alakulnak az ideiek.

Van, ahol már az elmúlt évben meg kellett emelni a költségeket, attól függ, a korábbi években mennyire követték az inflációt. Idén is várható, hogy a több mint húsz százalékos emelést kell követni. De nyilván minden függ az igényelt szolgáltatásoktól és az épületek sajátosságaitól is – emelte ki.

Forrás: Molnár Péter

200 forint alatt csak vegetálnak

A debreceni közös képviselő, Krucsó Anikó számszerűsítette, miszerint 140-150 forint per négyzetméter áron fizettek a lakók eddig közös költséget, de az áremelkedés okán a társasház jelenleg semmit nem tud félretenni, és ez az összeg maximum az üzemeltetésre elég. – Most minimum 180 forintra kell emelni a négyzetméter árát, hogy az adott épület el tudja látni a feladatait. Ezt viszont természetesen a lakók pénztárcája is megérzi, egy átlagos 55 négyzetméteres panellakásra a közel nyolcezer helyett csaknem tízezer forintot kell majd fizetni – fogalmazott. Ezen a véleményen van Tamás Péter, a NYITAKŐ Társasházkezelő Kft. ügyvezetője is. – Azoknál a társasházaknál biztosan emelkednek az árak, ahol évek alatt nem emeltek a közös költségen és nem csináltak semmilyen beruházást. Nagyon sok lakás van Debrecenben, ami nincs felújítva. Kétszáz forint alatt egy-egy társasház csak vegetál – mondta el Péter.

Debreceni Andrea társasházkezelő megosztotta, nemfizetés esetén a közös képviselő jogkörében eljárva jogi lépéseket tehet az elmaradt közös költség behajtása érdekében. Fizetési meghagyásos eljárást, majd végrehajtást kezdeményezhet. Elsősorban a jövedelmekből vonják le a tartozást, csak végső esetben kerül sor árverésre, kilakoltatásra, ha hosszabb ideje (évek óta) nem tudják behajtani a követelést.

