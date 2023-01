A hétfői közmeghallgatásra reflektálva, a CATL debreceni akkumulátorgyár-beruházásának témájában tartott sajtótájékoztatót pénteken Madarasi István az MSZP városi elnöke. A párt álláspontja az, hogy nem utasít el semmilyen gazdasági fejlesztést, ami a cívisvárosba érkezik, viszont a közmeghallgatás sem adott választ az általuk korábban Debrecen polgármesteréhez benyújtott kérdésekre. – A szocialisták tiszta és világos válaszokat akarnak. Ilyen például a víz témaköre: veszélybe kerülhet-e a lakossági felhasználás, és korlátozás esetén mi a gyár megoldása a víz utánpótlására? – hangoztatta Madarasi István. Az eseményen kiemelte, kezdeményezték, hogy Rácz Róbert főispán a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal január 20-ra meghirdetett közmeghallgatás helyszínét és időpontját módosítsa.

Folytonos, sikeres beruházások

A debreceni Fidesz-KDNP frakció is reagált az MSZP sajtótájékoztatójára. Mint írták, Debrecen az elmúlt években jelentős gazdasági sikereket ért el, amelyet számos hazai és nemzetközi elismerés is igazol. Közölték: a várost jellemző gazdasági fejlődés közép és hosszú távon azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzat a növekvő helyi adó bevételei révén a debreceniek számára minél több jóléti és az érdeküket szolgáló fejlesztést tudjon megvalósítani. Mindezek mellett kiemelkedő életminőséget és magas hozzáadott értékű, jól jövedelmező munkahelyeket tudjon biztosítani a cívisvárosiaknak. – Üdvözöljük azt, hogy Madarasi István és a helyi MSZP Debrecen legnagyobb munkahelyteremtő beruházása kapcsán is, ahogy a korábbi beruházások alkalmával is, a párbeszéd és a konstruktivitás hívei. Éppúgy, mint a Debrecen sikerességéért és fejlődéséért dolgozó városvezetés – olvasható a kiadott közleményben.