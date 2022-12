Idei utolsó ülését tartotta csütörtökön a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A napirendi pontok tárgyalását megelőzően új képviselői tag és új bizottsági nem képviselő tag tették le esküiket, továbbá a városvezetés átadta a Fenntartható Debrecen Nagydíjat.

A fenntartható Debrecen Díjat 2019-ben alapított a város önkormányzata. Az elismerés célja többek között a város épített és természetes környezetének megóvása és fejlesztése; a környezettudatos szemlélet kialakítására törekvő, ebben kiemelkedő értékű munkát végző, a környezettudatos működést és a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdálkodó szervezetek elismerése. 2019 és 2021 között hét gazdálkodó nyerte el ezt a presztízsértékkel bíró díjat. 2022-ben a közgyűlés új koncepciót dolgozott ki a pályázatról.

A Fenntartható Debrecen Nagydíjat az adott év pályázói közül a legtöbb pontot elért vállalkozás érdemelheti ki. Ennek alapján az idei nagydíjas a Sensirion Hungary Kft. lett. A svájci székhelyű anyavállalat 2021-ben nyitotta meg a debreceni üzemét, mint az anyaországon kívüli első európai gyárát. Az épület az energetikai fejlesztéseinek köszönhetően a fosszilis energiafelhasználást mellőzni tudja. Az elektromos energiájuk egy részét helyben, napelemrendszerrel tudják előállítani. Mintegy tizenegyezer négyzetméter zöld területet alakítottak, és a díszfák mellett gyümölcsfákat is ültettek.

A közgyűlés folytatásában letette képviselői esküjét a Civil Fórumos Illés-Rácz Mariann, aki Illyés János lemondását követően, listáról került a testületbe, továbbá Illyés János is letette esküjét, mint a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja. Papp László ezt követően pedig bejelentette: Fauszt Zoltán mellett a továbbiakban Danku Csaba látja el a polgármesteri hivatal aljegyzői feladatait.

Külön rendelet a közvilágítás szabályozására

Elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásával összefüggő rendeletek megalkotásáról és a kapcsolódó döntésekről szóló napirendi pontot a testület. Papp László polgármester ehhez kapcsolódóan kiemelte: 2022-ben sem kellett az önkormányzatnak hitelt felvennie működési költségei biztosításához, így lehetőség adódott arra, hogy a jövő évre szóló folyószámlahitel keretet 5 milliárd forintról 4 milliárd forintra csökkentsék. A közvilágítással kapcsolatos képviselői kérdésre hozzátette: az októberi közgyűlésen meghatározott szempontokat tartalmazza a most elfogadott rendelet.

Jánki József (DK) képviselői kérdésére Debrecen polgármestere elmondta: az egész Európát érintő energiaválság a cívisvárost is arra kényszeríti, hogy költséghatékonysági intézkedéseket hozzon, azonban ezt a szolgáltatások színvonalának jelentős mértékű romlása nélkül teszi. Emlékeztetett, hogy többek között továbbra is működik a színház, idén is van adventi díszkivilágítása a városnak, valamint a szociális- és nevelési intézményekben sem vezettek be fűtéscsökkentést. – Több körben folytattunk le villamosenergia vásárlására közbeszerzési eljárást, jelenlegi állás szerint nettó 186,33 forint kilowattóránként tudnánk ezt beszerezni, amely így is többszöröse a 2022-es árnak. Szükségszerű a hatékonysági intézkedések megtétele – fogalmazott Papp László

A folytatásban a testület elfogadta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítását, valamint a pénzügyi bizottságot érintő személyi változásról is döntés született. Az egyes szociális és egészségügyi tárgyú rendeletek módosítását pedig technikai jellegű változtatások indokolták.

A közgyűlés döntött továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2023–2027. évekre vonatkozó díjkalkulációjáról is. Ennek alapján az alapdíj ingatlanonkénti havidíja 350 forintra, az ürítési díj köbmétere pedig 3 ezer forintra változik. Papp László polgármester felhívta a figyelmet, hogy ez a módosítás csak a jogi személyeket érinti. Madarasi István (MSZP) kérdésére válaszolva pedig elmondta: a város szennyvíztisztító-telepe jelenleg ki tudja szolgálni az igényeket, azonban a város növekedésével idővel szükség lesz a közműhálózat fejlesztésére is. – A kormánynál előkészítés alatt van egy a város víziközmű-hálózatának fejlesztési támogatása. Erről a közeljövőben döntésnek kell születnie, hiszen szükség van az iparterületek vízhálózatának fejlesztésére és a szennyvíztelep fejlesztésére is – mondta a városvezető. Hozzátette: a Debrecen2030 programban is jelentős közműfejlesztési elképzeléseket fogalmaztak meg, továbbá uniós források bevonását is tervezik ezen a területen is.