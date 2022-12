December 15-én tartja a következő közgyűlését Debrecen képviselő-testülete. Az önkormányzat több rendelet megalkotását, illetve módosítását is tárgyalja csütörtökön. Ezek között szerepel a jövő évi költségvetés hatálybalépéséig szóló átmeneti gazdálkodási, valamint a közvilágítási rendszer üzemeltetését szabályozó rendelete, továbbá a helyi adókról szóló rendelet is.

Jogszabályi lehetőségével élve alkotja meg a jövő évre szóló átmeneti gazdálkodását szabályzó rendeletét az önkormányzat. Az előterjesztésben részletezettek szerint a polgármester általános felhatalmazást kap az önkormányzat költségvetési bevételeinek beszedésére és a kiadások teljesítésére. E rendelet hatálya alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait be kell építeni majd az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe.

A polgármester és a költségvetési szervek vezetői a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződések esetében a közbeszerzési eljárást megindíthatják. Az átmeneti gazdálkodási rendelet továbbá felhatalmazást ad olyan pályázati forrásból finanszírozott beruházási célú kötelezettségvállalásokra is, amelyek esetében nincs idő megvárni az önkormányzat következő évi rendes költségvetési rendeletének elfogadását. Emellett biztosítja a 2023-ra áthúzódó szerződések fedezetét, valamint a 2022-ben a hivatal köztisztiviselőinek megállapított illetményalapot és illetménykiegészítéseket. Az önkormányzat folyószámlahitel-keretét 5 milliárd forintról 4 milliárd forintra csökkenti. Amennyiben a közgyűlés a rendeletet elfogadja, az 2023. január 1-jén lép hatályba.

Az előterjesztés szerint az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 2023. január 1. napjától többek között módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseit is. Ezen módosítás érinti az önkormányzat 2013-ban elfogadott helyi adókról szóló rendeletét, azon belül pedig többek között a helyi iparűzési adókedvezmények igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat is. Ez utóbbi értelmében módosulnak a kedvezményre jogosult adózók köre.

Legfeljebb a harmadával csökkenthető a közvilágítás

Harmadik lépésként pedig a közvilágítás üzemeltetéséről alkot rendeletet az önkormányzat. Az előterjesztésben foglaltak alapján az új szabályozás indoka az orosz–ukrán konfliktus és az Európai Unió szankcióspolitikája okozta energiaár-emelkedés.

Az önkormányzat jelenleg 24 ezer 897 darab lámpatestet üzemeltet Debrecenben, melyek beépített összteljesítménye mintegy 2 ezer 100 kilowatt. A közvilágítás be- és kikapcsolása közvilágítási naptár szerint történik, az éjszakák hosszának változásához igazított napi 1–2 perces korrekcióval. A be- és kikapcsolások közötti égésidő évente 3 ezer 990 óra. Így ezekből számítva a villamosenergia fogyasztás jelenleg mintegy 8,4 millió kilowattóra évenként – összegzi az adatokat az előterjesztés.

A kormány október 28-i rendeletében felhatalmazta az önkormányzatokat arra, hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.

A testület elé beterjesztett rendelettervezet szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt a közvilágítás mértéke az önkormányzat költségvetése függvényében – a közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel – a rendelet hatálybalépését megelőző mértékhez képest legfeljebb annak egyharmadával csökkenthető. Ezt vagy a lámpatestek ideiglenes, leszerelés nélküli kikapcsolásával vagy a fényerejük csökkentésével eszközölheti.

A végrehajtás során törekedni kell arra, hogy a város területén található gyalogátkelőhelyek és jelentős forgalmú közlekedési csomópontok változatlan módon történő megvilágítása biztosított legyen.

