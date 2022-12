Ünnepélyes keretek között felszentelték a debrecen-tócóskerti görögkatolikus templomot szombaton délelőtt, melynek alapkövét 2020. június 11-én rakták le. A csaknem 250 négyzetméter alapterületű, mintegy 150 fő befogadására alkalmas épületben Papp László polgármester köszöntötte a jelenlévőket. – Ahogyan Ábel atya is megemlítette prédikációjában, valóban sok jó dolog épül Debrecenben. Oly sokat építettünk a városban az elmúlt években, hogy néha az az érzésem, már fel sem kapjuk a fejünket arra, ha valami új elkészül. Lehet, hogy éppen ezért nem is a jelenben, hanem sokkal inkább majd a jövőben nyeri el értelmét mindaz, amit ma teszünk – hangsúlyozta. Kiemelte, ha évtizedek múlva utódaink visszatekintenek a 2010-es, 2020-as évekre, akkor minden bizonnyal azt fogják megállapítani: Debrecen számára ez a két évtized kiemelkedően eredményes volt. Ebben a két évtizedben erőt gyűjtöttünk egy egész évszázad kihívásainak a leküzdésére. Gazdasági, szellemi és lelki értelemben is erőgyűjtés jellemzi a mindennapjainkat.

Forrás: Molnár Péter

– Büszke vagyok arra, hogy Debrecenben nemcsak gyárakat, hanem templomokat is építünk. Ugyanígy büszkeséggel tölt el, hogy a sokféle építkezés közepette nekünk, debrecenieknek, debreceni görögkatolikusoknak arra is van erőnk, hogy új templomot, sőt, ha visszatekintek, akkor templomokat is építsünk. Megállapíthatjuk, hogy amikor a világ egyre jelentősebb részén veszítenek a vallások a befolyásukból, amikor sok helyen a hívő emberek számának csökkenése miatt templomokat zárnak be, akkor településünkön mi éppen ellenkezően cselekszünk – fogalmazott Papp László. Majd leszögezte: Debrecen büszkén vallja magát olyan városnak, ahol az itt működő egyházaknak ma is, a 21. században is meghatározó befolyása van a település életére. Hozzátette, óvodákat, általános és középiskolákat, sőt, felsőoktatási intézményt tartanak fent. Hatalmas szolgálatot tesznek szociális területen. Mindemellett az elmúlt tíz évben végbement Debrecen történetének legnagyobb egyházi infrastruktúra-fejlesztése.

A polgármester hangsúlyozta: szinte mindegyik templomunk megújult az elmúlt években, és a meglévők mellett új egyházi bölcsődék, óvodák és iskolák épülnek – aminek meg is van az eredménye. Ugyanis a debreceni gyerekek 25 százaléka egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézménybe jár. Ez is mutatja, Debrecen nem elengedi, hanem építi az egyházakkal való jó együttműködést.