A felsőoktatási intézmény egyik legrangosabb díját kedden, az egyetem főépületében tartott ünnepi ceremónián vette át a molekuláris biológus, biokémikus.

Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Csernoch László, az egyetem tudományos rektorhelyettese ismertette a 2003-ban megalapított elismerés életre hívásának jelentőségét. Kiemelte, hogy egy egyetem számára mindig az az egyik legfontosabb, hogyan értékelik az intézményben folyó munkát az egyetem oktatói, a hallgatók, az itt dolgozó kutatók, és legfontosabb módon a nemzetközi tudományos közvélemény. – Utóbbi számára meghatározó szempont az, hogy kik azok a személyek, akiket az egyetem a tudomány szempontjából elismer – hangsúlyozta Csernoch László. Mint mondta, éppen ezért a DE Általános Orvostudományi Karnak is alapvető szempontja az, hogy nemzetközileg is elismert kutatókat tüntessen ki.

A díjat most huszadik alkalommal adnák át, de 2020-ban a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a ceremónia megszervezését – emlékeztetett Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, hozzátéve, hogy az akkori díjazott 2023 tavaszán veheti át az elismerést a tervek szerint. A dékán beszélt a díj odaítélésének módjáról is. – Az orvoskar oktatói felterjeszthetnek díjazottakat, és emellett a korábbi díjazottakat is megkérjük arra, hogy tegyenek javaslatokat. A beérkezett javaslatokat egy 15 tagú bizottság vizsgálja meg, majd két jelöltre szűkíti. Végül a professzori kar titkos szavazással választja ki a kettő közül, hogy ki legyen a díjazott – osztotta meg. Mátyus László kiemelte, hogy az orvoskar számára kiemelten fontos az új tudományos kapcsolatok kiépítése, és hogy a világ vezető kutatóit invitálhassa meg Debrecenbe.

Az eseményen részt vett a 2017-ben elismert Franz-Ulrich Hartl is, ő volt az ugyanis, aki az idei díjazott munkásságát a Debreceni Egyetem elé terjesztette. A sajtótájékoztatón elmondta, hogy Varshavsky professzor tevékenysége kimagasló eredményeket hozott a sejtbiológia és a molekuláris biológia területén. – Sokkal közelebb vitt bennünket ahhoz, hogy megértsük a sejtek működését, illetve a sejtműködésen belül a különböző fehérjéknek az egyensúlyi állapotát – szögezte le.

Alexander J. Varshavsky, az idei kitüntetett

A kutatásai a gyógyszerfejlesztést is segítik

Varshavsky professzor nagyon sokat tett a molekuláris medicináért – szögezte le Papp Zoltán tudományos dékánhelyettes ismertetve az idei díjazott tevékenységét. Elmondta, hogy a molekuláris biológus mélyen szántó kutatásokat, vizsgálatokat folytatott, melyeknek általános orvosbiológiai jelentősége van. A professzor kutatásainak középpontjában a sejtek tulajdonságaiért felelős fehérjék szabályozott lebontása, az úgynevezett ubiquitin-függő proteolízis áll.

Tudni kell, hogy valamennyi sejtünk, ami a szervezetünket felépíti, a fehérjéknek köszönheti a funkcióját. Az, hogy mennyi van ezekből a fehérjékből, hogyan működnek, milyen arányban fejeződnek ki, alapvetően meghatározza az egészséget, a betegséget. Fontos, hogy adott pillanatban ezek a fehérjék milyen mintázatban találhatók meg, hogy ezekből nincs-e túlságosan kevés, vagy éppen sok. Számos betegségben pusztán a kvantitatív eltérések is döntő jelentőséggel bírnak. Éppen ezért, ha mindebbe mélyebben belelátunk, akkor tudunk olyan gyógyszereket is tervezni, amelyek segíthetnek egy sor betegségben

– fejtette ki a tudományos dékánhelyettes. Hozzátette, hogy az idei díjazott nemcsak megnevezte a kulcsszereplőket a folyamatsorban, hanem feltárta a szabályozás elvi alapjait is.

Alexander J. Varshavsky elmondta, hogy nagyon sokat jelent számára a Debreceni Egyetem elismerése. – Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Ha megnézem a korábbi díjazottak sorát, akkor óriási megtiszteltetés számomra, hogy ebben a körben szerepelhetek – osztotta meg gondolatait, hozzátéve, hogy a korábban díjazott kutatók mindannyian követendő példát és olyan minőséget jelentek, melyek valódi hitességet adnak az elismerésnek.

