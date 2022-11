A felvételi döntés előtt álló középiskolások számára ezúttal is megrendezi nyílt napjait a Debreceni Egyetem.

Az intézmény legnagyobb beiskolázási rendezvénye a 2006 óta megrendezésre kerülő DExpo, melynek keretében november végén két napon át várják a középiskolás diákokat színes programokkal, pályaorientációs előadásokkal, kari standokkal, valamint a továbbtanuláshoz szükséges információkkal. A végzősök november 23-án és 24-én számtalan program segítségével ismerkedhetnek meg az intézménnyel, illetve képzéseivel. A rendezvényen lehetőség lesz bepillantani az egyetemi életbe, részt venni tanórákon és gyakorlatokon, megtapasztalni az egyetemi hangulatot, valamint feltérképezni a campusokat.

– A Debreceni Egyetem vonzerejét elsősorban a képzés magas minősége adja, de azt is fontos kiemelni, hogy az országban itt a legszélesebb a képzési paletta. Az előző évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a DExpo-n való részvétel nagy hatással van a diákokra – fogalmazott prof. dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: a képzési újdonságok között a legnagyobb különlegesség az országban egyedülálló könnyűzenei alapszak, amelyet nyolc szakirányon hirdet meg az intézmény.

Dr. Rőfi Mónika, a DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának vezetője elmondta, hogy az egyetem főépületében egy komplett kollégiumi szobát is berendeznek a lakhatás iránt érdeklődőknek, valamint a diákok egy speciális fotósarokban örökíthetik meg a rendezvényen eltöltött idejüket.

A DE Hallgatói Önkormányzata külön standdal is bemutatkozik a programon, ahol a hallgatói életről adnak majd tájékoztatást. – A végzős diákok nehéz döntés előtt állnak, hiszen ez hosszú- és rövidtávon is meghatározza majd a jövőjüket. Fontos, hogy kérdéseiket személyesen is feltehessék – fűzte Csont István elnök.

Panyiczki-Berényi Viktória