– A családkutatás veszélyes dolog, mert nem lehet abbahagyni. Mindig találunk egy újabb nyomot, és folyton akad egy bosszantó hiány a családfán – ezzel a gondolattal nyitotta meg a 49. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok második konferenciáját Szendiné dr. Orvos Erzsébet igazgató szerda reggel a balmazújvárosi Semsey Kastélyban. Hosszú évek hagyományát követve a tanácskozás első napján a központi intézménynek is otthont adó városban, Debrecenben tartottak előadásokat, míg a másodikon egy megyénkbeli településen. Az idei program témája a családkutatás. Balmazújvárosban olyan jelentős a családkutatás – nemesi családról, pásztordinasztiáról is tudunk –, hogy egyértelmű volt a szervezők számára: a második nap itt vendégeskednek – avatott be az intézetvezető. Így folytatta: könnyebben megérthetjük saját magunkat, viselkedésünket, ha ismerjük felmenőink történetét. Rossz szokásaink leküzdésében és a továbbadás megakadályozásában is segíthet, ha tudjuk annak generációs okát, mozgatórugóját. – A családkutatás identitáskeresés. A 21. században teljesen elszakadtunk a gyökereinktől, a mának élünk. Úgy kezeljük a jelenünket, hogy születünk, élünk, meghalunk, holott egy folyamat részei vagyunk – fogalmazott. Mindenkit arra biztatott, fedezze fel legalább négy generációra visszamenőleg az ősei történetét. A megnyitó után tudományos előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők.

HaBe