– Mindannyian emlékezhetünk, mekkora garral ment a hangulatkeltés a beruházás körül. A debrecenieket riogatták úgy, hogy semmiféle valós adat nem volt, amely az állításaikat alátámasztotta volna – emlékeztetett Kósa Lajos, hozzátéve: 20 nap telt el november 3. óta, és egyetlen aláírásgyűjtő ívet sem vettek fel. – Emlékezhetünk, milyen állítások hangzottak el. Mégis, arra sem vették a fáradságot, hogy az aláírásíveket felvegyék. Mindez jól mutatja az ellenzék hozzáállását. Egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy igazak-e amit előterjesztettek. Számukra a környezetvédelem csak addig hangsúlyos, amíg balhét lehet belőle csinálni – fejezte ki. Rámutatott arra is, hogy a CATL képviselői még nem terjesztették elő a beruházás konkrét műszaki részleteit a hatóság felé.

„Mindent megteszünk, hogy semmiféle környezeti terhelés, szabálytalanság ne forduljon elő”

Forrás: Kiss Annamarie

– Természetesen a Fidesz a képviselői útján nyomon követi az egész eljárást, és mindent megteszünk, hogy semmiféle környezeti terhelés, szabálytalanság ne forduljon elő. Az Európai Unió és Magyarország legszigorúbb előírásait kell betartania a CATL-nek, valamint azt, hogy a debreceni erőforrásokat csak olyan mértékben vegyék igénybe, amellyel nem veszélyeztetik a helyiek érdekeit – hangsúlyozta a honatya. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Fidesz elkötelezett Debrecenben is a környezetvédelemért. Példaként említette a Civaqua-programot, a Sziget-kék és a Liget tér kialakítását, valamint a nagyerdei rekonstrukciós, a zöld város és a zöld busz programokat is. – Továbbra is kellenek a munkahelyteremtő beruházások, a város gazdaságának az erősítése, de mindezt a környezet megóvása mellett szükséges elérnünk – tette hozzá.