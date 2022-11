Nagy Gábor kiemelte: ígéri, hogy vigyázni és őrizni fogják a lángot, amire ajándékként tekintenek. – Sokakban lehetséges, hogy a közelmúltban történt tűz kapcsán egészen másféle gondolatokat, illetve érzéseket váltanak ki. Egy különleges világban, időben vagyunk együtt, hiszen nem is olyan messze tőlünk a háborúnak a tüze fellobbant, így karácsony közeledtével mindenki a béke lángjáért imádkozik – fogalmazott. Megjegyezte, a szabadságtelepi gyülekezetben pedig a tűz lángja lobbant fel. Nem olyan értelemben, ahogyan szerették volna, hiszen kiégtek a templompadok. Hatalmas füst terítette be a templom belsejét, és ennek következtében jelenleg az épület használhatatlan.

A Szabadságtelepi Református Templom

Forrás: Czinege Melinda

– Nagy örömöm és reménységem az igébe kapaszkodva, hogy a megrepedt nádszálat nem töri el, a pislákoló mécsest nem oltja ki az örökkévaló Isten. Most egy kicsit úgy tűnik, hogy megrepedt a szabadságtelepi nádszál, de hiszem azt, hogy nem pislákolunk és nem füstölgünk. De, ha még úgy is tűnik, a fekete hamu alatt van parázs, izzik a lélek, és ezért is tartottam elengedhetetlennek, hogy még egy ilyen szomorú esemény sem vethet véget a lélek tüzének. Ugyanúgy folytatjuk tovább az életet hittel, reménységgel, mert lehet, hogy a pillanatnyi szenvedés keserű és nem örvendetes számunkra, de az igazság békességes gyümölcsét termi majd azoknak, akik megedződtek általa – hangsúlyozta.

