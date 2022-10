Erasmus Teaház, Külügyi Börze és angol nyelvű Mobility Café keretében népszerűsítik az Erasmus+ program pályázatait, a mobilitást a Debreceni Egyetem Erasmus Days-rendezvényein. Az október 12-én kezdődő programsorozaton oktatók, magyar és külföldi hallgatók egyaránt rátalálhatnak az ideális külföldi tanulmányi lehetőségre.

Idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját az Európai Unió egyik legsikeresebb mobilitási programja, az Erasmus.

Az évtizedek alatt világszerte már több mint 10 millióan tapasztalhatták meg az Erasmus-életérzést. Az Erasmus Days eseménysorozat célja, hogy megmutassa a program sokszínűségét és a mobilitásban rejlő lehetőségeket.

– Az Erasmus – figyelve a résztvevők igényeire – folyamatos megújulásra képes. A 2021-ben indult új programszakasz legfőbb célkitűzései az inklúzió, a digitalizáció és a „zöld Erasmus”. Az inklúzió jegyében a hagyományos hallgatói mobilitási formák, a részképzés és a szakmai gyakorlat mellett megjelennek a rövid, 1-2 hetes tanulmányút-típusú mobilitási lehetőségek is a doktoranduszok számára, vagy a BIP-ek (Blended Intensive Programme), melyekben egy rövid tanulmányút egészül ki otthonról végezhető online képzéssel. Emellett 250 euró esélyegyenlőségi támogatásra is pályázhatnak a hallgatók az ösztöndíjuk mellé. A rövid programok olyan hallgatók számára is elérhetővé teszik a nemzetközi tapasztalatszerzést, akik tanulmányaik mellett dolgoznak vagy már családosak és nem tudnak hónapokat külföldön tölteni. Az #ErasmusDays-en szeretnénk még szélesebb körhöz eljuttatni a programot – mondta a hirek.unideb.hu-nak Jánosy Orsolya, a Nemzetközi Iroda vezetője.

Gara Péter intézményi Erasmus-koordinátor kiemelte: a Debreceni Egyetemről (DE) évente mintegy 300 hallgató utazik külföldre részképzésre vagy szakmai gyakorlatra, elsősorban az Európai Unió országaiba. 2021 óta azonban a hallgatók pályázhatnak tengerentúli partneregyetemekre is az Erasmus-program keretében, idén már Japánba és Dél-Koreába is utaznak ki.

– Az oktatók körében is nagyon népszerű a program, ők az oktatói mobilitási lehetőségeket, illetve a képzési célú támogatásokat vehetik igénybe, elsősorban az Erasmus-programországokba. Tizenkilenc partnerországgal nyertünk el támogatást az Erasmus Nemzetközi Kreditmobilitás Programban, így oktatóink Japánba, Malajziába, Nepálba, Dél-Afrikába vagy akár Ausztráliába is utazhatnak – emelte ki Gara Péter.

A Nemzetközi Iroda és a DEHÖK Külügyi Bizottságának közös, mobilitást népszerűsítő rendezvényei idén is szervesen kapcsolódnak az Európai Unió eseménysorozatához. A DE hallgatóinak órarendjéhez igazodva azonban már október 12-én, szerdán elkezdődnek a #ErasmusDays programjai a Debreceni Egyetemen.

Az oktatókat elsősorban az Erasmus Teaházba várják október 12-én 18 órától a Sesztina villába, ahol megismerkedhetnek az Erasmus-program által támogatott együttműködési formákkal. A mobilitási lehetőségeken túl szó lesz az Erasmus Mundus közös mesterképzésekről, a stratégiai partnerségekről, valamint a Blended Intensive Programokról. A Teaházban olyan oktatók osztják meg tapasztalataikat, akik már hosszú évek óta aktívan részt vesznek a programokban.

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni.

Az Erasmus Days központi programeleme ezúttal is a Külügyi Börze. A hallgatók október 13-án, csütörtökön a Debreceni Egyetem Főépületében a hagyományoknak megfelelően a külföldi tanulmányi lehetőségekről, szakmai gyakorlatokról, nyári táborokról, illetve külföldi nyelvtanfolyamokról tájékozódhatnak 9 és 14 óra között. A szervezők idén mintegy 30 kiállítóra számítanak.

A Nemzetközi Irodához beérkező jelzések szerint a mobilitási program iránt egyre nagyobb a DE külföldi hallgatóinak érdeklődése, ezért október 14-én, pénteken angol nyelvű Mobility Café-t szerveznek számukra a Sesztina-villában. Az eseményen a támogatási rendszerek átfedéseiről, szabályairól is tájékoztatást kaphatnak a külföldi diákok, például arról, hogy a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas hallgatók az SH-program szigorú szabályai miatt sajnos nem nyerhetnek el Erasmus-ösztöndíjat magyarországi tanulmányaik alatt.

A rendezvényen a részvétel regisztrációhoz kötött.

Az Erasmus Days-en a karok is sokszínű programokkal várják az érdeklődőket. A Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézete október 14-én 14 órától Malajziáról, a maláj kultúráról és nyelvről szervez előadást Malajzia magyarországi nagykövetének és a kuala lumpuri Sunway University oktatóinak részvételével, míg Hajdúböszörményben, a DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán október 13-án magyar hallgatók tartanak élménybeszámolót külföldi tapasztalataikról, 14-én pedig nemzetközi konferenciát szerveznek a program keretében DE-re érkezett külföldi oktatók részvételével.