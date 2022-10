A rendezvénynek október 16-án délután a helyi művelődési ház adott otthont. Nagy fejtörést okozott a szervezőknek az egyébként hatalmas terem berendezése, hiszen már az előzetes bejelentkezés alapján is sejthető volt, sokan elfogadják az önkormányzat meghívását. A hangulat már a gyülekező alatt is remek volt, sokan igyekeztek jóval a kezdés előtt helyet foglalni, hogy a műsor egyetlen percéről se maradjanak le. A délután programját a Balancé Tánciskola mazsorettjei nyitották meg, majd az Eördögh Forgó Néptánc Együttesnek, aztán pedig a helyi népdalkör műsorának tapsolhattak az idősek. A műsor után dr. Nagy János polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön azokat, akik a rendezvény hétvégéjén ünnepelték születésük napját. Ezt követően Tasó László országgyűlési képviselő beszédét hallgatták nagy figyelemmel a vendégek.

Tisztelet az éveknek, az életnek

– Két év kihagyás után nagy öröm, hogy ismét együtt ünnepelhetünk. A tisztelet az eltelt évtizedeket illeti, amit önök képviselnek, amit önök kaptak a Jóistentől. Ma az időt ünnepeljük, az életet, az éveket, azt, hogy szeretnek bennünket, s azt, hogy bárhol is éljünk itt, Magyarországon, mindannyian összetartozunk. Öröm és szeretet vesz bennünket körül, ugyanakkor félelem és szorongás is, hiszen háború dúl a szomszédunkban. Ezért van szükség az önkormányzatok és a magyar állam segítségére, hogy enyhíteni tudjuk az emberek lelkébe fészkelődött feszültséget. A Kormány igyekszik a lehetőségekhez képest mindent megtenni annak érdekében, hogy támogasson minden magyar embert, elsők között az időseket, hogy minél kevesebbet érezzenek a minket körülvevő zavaros világ zajából. Talán ezért is kell nekünk még jobban tisztelni az időt, a sokat megélt időseket, az életet, hiszen az élet maga a csoda – hangzottak a képviselő szavai.

A kedves, ugyanakkor súlyos gondolatokat is megfogalmazó beszédeket követően az Oszvald Marika által előadott operettrészletek önfeledt vidámságot hoztak a művelődési ház nagytermébe, ahol egyik-másik dalt az előadóval együtt énekelték a vendégek. A műsort követően mindenkinek jól esett az estebéd, majd pedig a baráti beszélgetés is.

Kedves Zilahi Enikő