Régiségvásárt tartanak október 23-án a Nagyerdei Stadionban. A régiségvásáron kizárólag régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök kerülhetnek árusításra. A megszokott pénzérmék, medálok, fegyverek és bútorok mellett antikváriusok is kínálják nem is oly régi könyveiket. Porcelán étkészletet, festményeket és családi ezüstöt is bőven lehet itt találni. A kínálat változatos, sokszínű. Új áruknak a régiségvásár nem biztosít helyet.

HBN