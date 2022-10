Több jubileum is körbeöleli azt a sétát, melyet szombaton tehetnek meg az érdeklődők Debrecen külvárosában: a Biczó István kert 50, a Debreceni Új Propaganda pedig immáron 10 éves, a nagy népszerűségnek örvendő City-Legends.Com által szervezett alternatív séták pedig már 5 esztendeje gazdagítják érdekes, sokak által nem ismert tudnivalókkal a Debrecen lakosait. A szombati sétán ezúttal a Biczókert kerül terítékre, ahol idén körülbelül 50 éve parcellázták fel az egykori TSZ földeket Debrecen határában. „A program során célunk – hasonlóan a 2021-ben, a Nagysándor-telepen megvalósult figyelemfelhívó városjáráshoz –, hogy bejárjunk és megismerjünk egy „külvárosi” debreceni negyedet. Sok érdekesség mellett megtudhatjuk: hol vannak a néhai debreceni polgármesternek és a néhai Biogal gyógyszergyár igazgatójának egykori kertjei, átérezhetjük, mit is jelentett a Kádár-féle „házhoz való föld” program, valamint kiderül, mi köze Debrecennek, azon belül a Biczó István kertnek Kolumbiához? A séta során a kertség „privát szemmel” történő bemutatása mellett megnyílik az egyik „kiskert” is, ahol egy rendhagyó szabadtéri tárlatban mutatjuk be az egykori kertségi életet, valamint megtekinthető a 10 éves a Debreceni Új Propaganda kiállítás is (itt nagyobb pihenőre nyílik lehetőség).” – írják a szervezők az esemény kapcsán, ahol további részletek is megtalálhatók.

HBN