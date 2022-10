Időzített világítást vezetett be a helyi sportpályán Téglás önkormányzata. Szabó Csaba polgármester közösségi oldalára feltöltött videóban mutatta be: a létesítmény bejáratánál lévő kapcsoló megnyomásával a pályavilágítás 20 percre bekapcsol. Ezzel, valamint a lámpatestek számának megduplázásával az esti órákra is biztosítani tudják a biztonságos sportolás lehetőségét a lakosok számára. HBN