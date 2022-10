A Kassai út mögötti szervizúton a közelmúltban két ütemben történt fejlesztés, a részletekről szerdán Becsky István önkormányzati képviselő számolt be a helyszínen.

Forrás: Kiss Annamarie

– Ezen a szakaszon két ütemben történt fejlesztés: 11 millió forintból tavaly a Kassai út és a Kemény Zsigmond utca közötti rész újult meg önkormányzati forrásból, míg idén szeptemberben a Kassai út 91. és 121. szám között korszerűsítették a belső utat 360 méter hosszúságban, 5 méter szélességben. A körzetben párhuzamosan több ilyen jellegű felújítás van folyamatban, köztük a Diadal és a Kard utca, az Acsádi út, valamint a legjelentősebb beruházás, a Sámsoni út négysávosítása – részletezte a képviselő.

Becsky István önkormányzati képviselő (balról) és Tasó László országgyűlési képviselő

Forrás: Kiss Annamarie

Az elmúlt évtizedben Debrecen látványosan megújult közlekedési szempontból, emellett települések közötti összekötő utak is megépültek – emlékeztetett Tasó László honatya. Elmondta, hogy tavaly ősszel indult és már 11 út újult meg az aszfaltozási programnak köszönhetően. Kiemelte, ezek a felújítások időtállók, legalább tíz évig biztosítják a komfortos közlekedést, ami nagyon jó eredmény abban a tekintetben, hogy megyei jogú városként Debrecennek igen fejlett úthálózata van. Megjegyezte, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére folytatódik a 471-es út fejlesztése, ahogy a tervezése annak a munkának is, ami a Kassai úti csomóponttal befejezetté tenné a felújítási programot. – Készül a Debrecentől Nyíregyháza felé tartó útvonal fejlesztése is, melynek tervei remélhetően jövőre elkészülnek – tudatta az országgyűlési képviselő.

SZD