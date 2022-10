A Civaqua-programról és Debrecen zöld intézkedéseiről is beszélt Balázs Ákos az Enterprise Europe Network konferenciáján csütörtökön. Ezt a városüzemeltetésért és a környezetvédelemért felelős alpolgármester a Facebook-oldalán tudatta. Mint írja, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére tartott előadást, amelyen a Future of Debrecen mozgalmat, mint jó gyakorlatot is bemutatta.

