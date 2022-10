– A mai rendezvény a régió egyik legnagyobb és legjelentősebb seregszemléje. Az egyetem első rangú érdeke, hogy az itt végzettek a képzettségüknek megfelelő állást találjanak. A leendő munkaadók számára is előnyös itt megjelenni, hiszen a személyes találkozások révén könnyebben tudnak majd választani egy adott állásra jelentkezők közül – fogalmazott a rendezvény megnyitóján Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese.

Az állásbörze mindenki számára nyitott, a szervezők a jelenlegi hallgatók mellett várják a volt diákokat is.



Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke kiemelte: egy egyetem számos feladata közül a legfontosabb, hogy naprakész, hiteles tudással vértezze fel a hallgatóit. – Emellett az is lényeges, hogy igyekezzen minél színesebb hallgatói életet biztosítani, a végzéshez közeledve pedig segíteni őket abban, hogy könnyebben léphessenek ki a munkaerőpiacra, és minél hamarabb kamatoztathassák az itt megszerzett tudásukat. Az állásbörze rendkívül fontos és hasznos a képzésük elején és végén járó tanulóknak egyaránt, hisz ezáltal felmérhetik a piac igényeit, aktualitásait, valamint a diploma megszerzése után akár azonnal el is tudnak helyezkedni – tette hozzá.

Csont István

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen a szakmai gyakorlati lehetőségek mellett az Erasmus programmal, egyéb külföldi ösztöndíjakkal és önkéntes munkalehetőségekkel is megismerkedhetnek azok, akik a tanulmányaik alatt szeretnék kipróbálni magukat külföldön. A hamarosan diplomázók pedig jó eséllyel találhatnak olyan munkahelyet, ahol a jövő év elején már munkába is állhatnak.

– Szeretünk ott lenni a fiatal tehetségek fejében, ezért egy ilyen állásbörze remek alkalom arra, hogy megmutassuk, mivel is foglalkozik a cégünk. A standon szakmai és szórakoztató tartalmakkal is várjuk az érdeklődőket. Mesterséges intelligenciafejlesztéssel foglalkozunk, most kezdtünk Debrecen irányába is bővülni, ezért kifejezetten ehhez kapcsolódóan gyakornoki és főállású pozíciókat kínálunk a jelentkezőknek – tudtuk meg Simon Daniellától, a Continental Recruitment Partnerétől.

A szivattyú és szelepgyártással foglalkozó Flowserve Kft.-hez jelenleg elsősorban közgazdász és mérnökvégzettségűek keresnek. – Vállalatunk fő célja, hogy megtalálja a megfelelő tehetségeket, a Debreceni Egyetemen hallgatói bázisát tekintve, pedig erre jó esélyünk van. Több városban is jelen vagyunk, így Budapesten, Debrecenben és Veszprémben is – árulta el Dr. Czóg Bence pénzügyi vezető.