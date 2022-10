A Lilla Téri Általános Iskolában is lombgyűjtő zsákokat osztottak csütörtökön. Az események Barcsa Lajos alpolgármester is részt vett, ahol maga is segédkezett a kiosztásban.

Idén ősszel városszerte mintegy kétszázezer zsák került kiosztásra önkormányzatunk által. Köszönjük, hogy hozzájárulnak környezetünk tisztán tartásához! – írja Barcsa Lajos a Facebookon.