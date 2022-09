Többször hangsúlyoztuk már, hogy a hősök köztünk élnek, viszont ezt Bojtorné Nagy Nikolettára fokozottan igaz. A háromgyermekes balmazújvárosi édesanya minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen Nagy Krisztina, fiatalkori barátnőjének kislányán. Mint megtudtuk, Krisztina négy gyermek édesanyja, 26 hetes volt a harmadik kislányával (Noémivel), amikor a diagnózis kimutatta, hogy a magzatnak agydaganata van. A család teljesen összeomlott, de mindent megtesznek, hogy a gyermekük jobban legyen és a lehető legjobb környezetet tudják biztosítani számára.

Nagy benne az élni akarás

A Dobos család Csabrendeken él, viszont a barátoknak, hozzátartozóknak és lelkes segítőknek ez nem okoz akadályt, több száz kilométer távolságból is azon vannak: összegyűljön a kellő pénz Noémi steril szobájára. Nem ez az első alkalom, hogy Újvároson gyűjtésbe kezdtek a lakosok, tavaly sütivásárt tartottak, amelyen több mint 500 ezer forint gyűlt össze.

Ritka erős kislányról van szó, sok ember megirigyelhetné az élni akarását

Forrás: Bojtorné Nagy Nikoletta-archív



– Noémi élete folyamatos küzdelem, rengeteget fekszik kórházban. Júniusban felcsillant a reménysugár, hogy talán győzedelmeskedni tud a kór felett, ám a daganat tovább nőtt. Ritka erős kislányról van szó, sok ember megirigyelhetné az élni akarását. Mondanom sem kell, mennyire nehéz ez az egész család számára, magam is átérzem, hiszen édesanya vagyok, és ezért is szerveztünk újabb gyűjtést, amelyben rengetegen segítettek – osztotta meg a Haon érdeklődésére Bojtorné Nagy Nikoletta.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy sok balmazújvárosi lakos összefogott a jó cél érdekében. Tiba István országgyűlési képviselő is támogatja a jótékonysági koncertestet, amely pénteken (szeptember 23-án) várja az érdeklődőket. Részvételi jegy: 4000 forint, és támogatói jegy is vásárolható. (Az adományokból befolyt összeget a beteg gyermek érdekeinek megfelelően használja fel a család.)

Az estén Suzy és Curtis, valamint LL. Junior is fellép. A rendezvényt utcabál zárja, a programok részvételi jeggyel látogathatók. Helyszín: Balmazújváros, Sporttét 5.

NE