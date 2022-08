Vastagabban fog, mégsem kerül mindenhol többe a ceruza az iskolakezdés előtt – nyugtáztuk kedden, miután több üzletet feltérképeztünk papír-írószer-ügyben. A megyeszékhelyben működő multiknál a papírformának megfelelően alakulnak az idei árak: A/5-ös méretű füzetet 39 forinttól, hátitáskát kétezer forinttól szerezhetünk be, más kérdés, hogy valóban megéri-e.

50, 100, 150

Oláh Tünde, a Csapó utcai Paletta Papírbolt üzletvezetője figyelembe vette, hogy az eddigieknél is többen szeretnének spórolni a bevásárlással.

Az árubeszerzésnél három csoportra fókuszálva úgy alakította ki a szaküzlet tanszerkészletét, hogy a laposabb pénztárcából fizetők, az úgynevezett fizetőképes középréteg és a prémiumcikkek megszállottjai is telepakolhassák a kosarat.

A legolcsóbban az első osztályosok „kezdőcsomagját” akár 50 ezer forintból is összeállíthatjuk iskolatáskával, tolltartóval, tornazsákkal. Elmondta, hogy mivel lehetősége volt a nagykereskedésektől nagyobb mennyiséget, kedvező áron és hosszú fizetési határidővel vásárolni, jobb árat tud biztosítani az átlagosnál.

Ameddig tudjuk, tartjuk a tanszerek árát

– összegzett. A vásárlási dömping nem csak ebben az időszakban okoz zűrzavart a nagyobb bevásárlóközpontokban, ahol a kevésbé rutinos szülők gyakran rengeteg fölösleges tételt tesznek a kosárba. A szakember szerint a kisebb szaküzletek előnye az is, hogy a vásárló személyre szabott segítséget kap, amivel szintén több pénz maradhat a zsebében.

Arany(árú) középút

A legtöbb helyi általános iskola a leendő első osztályosok számára is részletes listát készített a beszerzendőkről. Ez alapján járt el Debreceni Beáta is, akinek kisfia, Botond a Talentum Baptista Általános Iskolában kezdi meg szeptemberben az iskolát.

Mivel korábban beharangozták, hogy a papír is drágul, már június elején bevásároltunk. Megvettük a táskát, ami jelentős összegű volt, de jó pár évig kiszolgálja majd a gyermeket

– tudatta az anyuka. Beátáék táskával, tisztasági csomaggal és mindennel együtt összesen 90 ezret hagytak ott az egyik népszerű debreceni nagykereskedésben.

– Lényeges volt, hogy mindenből jobb minőséget vásároljunk, mert ha a ceruzát folyamatosan hegyezni kell, egy hét alatt elfogy – jegyezte meg.

Úgy véli, a füzeteken lehet leginkább pénzt megtakarítani, ott elképesztő különbségek vannak annak függvényében, hogy milyen a külalakja, borítója.

A minőség rovására nem érdemes sokat spórolni, mert ha többször kell megvennünk ugyanazt, akkor a végén kiderül, hogy nem is volt olcsóbb

– foglalta össze.

Drága lehet a spórolás

Oláh Tünde felhívta a figyelmet arra is, miért lehet pénzkidobás a meggondolatlan spórolásból. – A füzeteknél a legnagyobb az árkülönbség, de mielőtt a 30 vagy 50 forintos termékekből vásárolunk be, érdemes szem előtt tartani, hogy az ördög ezúttal is a részletekben rejlik.

A füzetek hátsó borítóján feltüntetett 70 g/m2 alatt nem érdemes megvenni a terméket, mondja, mivel a lapjai áttetszőek, illetve olyan vékonyak lehetnek, amik nagyobb bosszúságot okoznak a kisdiákoknak, mint a szülőknek a pár száz forint pluszköltség.

Pénzt takaríthatunk meg azzal is, ha év közben a leggyakrabban használt színeket – jellemzően a pirosat és a kéket – egyesével pótoljuk a tolltartóba, erre leginkább szintén a kisebb szaküzletekben van lehetőség.

Mindent a gyereknek

Sokan nem számolják a pénzt, amikor tanszervásárlásról van szó, akár módosabb, akár szerényebb keresetű családokról beszélünk – összegeztük a különféle árkategóriás boltok bejárása után.

A nagycsaládosoknál bevált rutinnak tűnik, hogy az elsőszülött prémiumtermékeket kap, amit utána a kisebb testvérek örökölhetnek.

Akadt olyan nyilatkozó is, aki azt vallja: egy szem gyerekének úgy tud leghatékonyabban kedvet csinálni a tanuláshoz, ha az ahhoz szükséges tételekből a csúcsminőséget szerzi be azzal a csavarral, hogy lehetőleg a kedvenc mesefigura vagy autómárka díszítse a tárgyakat. Többen úgy oldották meg a legkisebbek fizikai egészségét óvó ergonomikus iskolatáska beszerzését, hogy a tágabb családi kör „dobta össze” az árát.

A Napló, a hagyományai szerint, idén is megkereste a tanszerlista legolcsóbban és legdrágábban beszerezhető kellékeit. Az egyik belvárosi diszkontban 19 forintért találtunk radírt, míg több órás kutatással egy hazai online nagykereskedés terméke viszi a prímet: iskolatáska szettben (megtöltött tolltartóval és sporttáskával) „alig” több mint, 120 ezer forintba kerül.

Van, de kell is a segítség

Fontos tudni, hogy adhatunk és kérhetünk is segítséget az iskolakezdéssel kapcsolatban. Felajánlásokat vár és juttat el a nehéz helyzetben élőknek a Debreceni Karitatív Testület. A Zsuzsi Vonaton, a Hódos Imre Sportcsarnokban és a TEVA Gyógyszergyárban is elérhető gyűjtőpontokra használt, de jó állapotú táskákat, tolltartókat, írószereket, valamint az alsósok tanszerlistáján szereplő alapvető higiénés termékeket várnak, mint például szalvéta, wc-papír, folyékony szappan. A testület civil szervezeteivel és a debreceni gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatban lévő nehéz helyzetű gyermekekhez juttatják el majd az adományokat.

SZD