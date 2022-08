Négynapos ünnepi programfolyam zajlott Nádudvaron államalapításunk tiszteletére szabadtéri színpadon. Augusztus 18-án a Lili bárónő operett előadásra telt meg a tér, pénteken Maczik Erika polgármester ünnepi köszöntőjében a magyar államiság kapcsán a 907-ben lezajlott pozsonyi csatához nyúlt vissza. Akkor a magyarság az összeurópainak tekinthető bajor és frank hadakkal volt kénytelen szembenézni. – Győzelmünk anno megsemmisítő vereséget mért az elbizakodott, soknemzetiségű, hatalmas létszámú nyugati haderőre, tudatva az akkori fejlett világgal, hogy a magyarság történelemalakító népe a kontinensnek, amellyel számolni kell hadszíntéren, tárgyalóasztalnál egyaránt – jelentette ki.

Az új kenyér ünnepe kapcsán a városvezető az élelmiszerpazarlás mértékét látva felvetette, lesz-e a kenyérnek becsülete, ahogy régen volt? A fejlettnek tartott országok kormányzatai külön hivatalt működtetnek a pazarlás visszaszorítására, amely hazánkban is közel 2 millió tonnára tehető. Ezért hálás szívvel mondott köszönetet mindazoknak, akik mindennapi kenyerünk előállításért dolgoznak. Az új kenyeret megszentelte Bökő Péter római katolikus atya, megáldotta Őz Lajos református esperes.

Átadták a „..mert Nádudvar gyönyörű” fotópályázat díjait is, a képekből városi naptár készül. Honorálták a kenyérsütő verseny pályaműveit is. Az esti Aranylakodalom címet viselő P. Mobil-koncertre szintén megtelt a tér. A zenekarvezető, Schuster Lóránt a napokban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, ehhez gratulált Maczik Erika. A zenekarnak egykoron volt nádudvari tagja is Papp Gyula személyében. A hétvége további koncertekkel szintén az ünnep jegyében zajlik Nádudvaron.

Marján László