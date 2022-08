Munkaterv szerinti ülését tartotta Kaba képviselő-testülete csütörtökön. A napirendi pontok között szerepelt a legutóbbi tanácskozás óta történtek beszámolója, rendeletek módosítása, valamint ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos teendők megtárgyalása is.

Szegi Emma polgármester a bölcsőde építésével kapcsolatban arról tájékoztatta a megjelent képviselőket, hogy a kivitelezővel a szerződést megkötötték, ami akkor lép hatályba, amint rendelkezésre áll a szükséges többlettámogatás, ez várhatóan a közeljövőben megtörténhet.

– Másik pályázatnál is várakozó állásban vagyunk még: a Szilágyi doktor-féle ház és a régi rendőrség épületének energetikai korszerűsítésére nyertünk korábban támogatást. Ezekhez kapcsolódóan van bent egy másik pályázatunk is az Élhető települések felhívásra, amelyből ezen épületek belső részét fejlesztenénk. Célszerű lenne, ha a két beruházás párhuzamosan tudna majd futni egymásra épülve, a pályázatoknak megfelelő lehatárolással – fogalmazott a polgármester. Előbbi többek között a helyi néptáncegyüttes próbatermévé válna, míg utóbbiban helytörténeti gyűjteményt rendeznének be.

A képviselők a továbbiakban megtárgyalták és elfogadták a polgármesteri hivatal tavalyi évre vonatkozó beszámolóját, a rászorulók részére nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó rendelet módosítását. Tárgyalták egy önkormányzati ingatlan és egy ingatlanrész értékesítését, meghatározták a szociális konyha nyersanyag- és rezsinormáit, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottak három, fejleszteni kívánt külterületi úthoz kapcsolódó területet.

HBN