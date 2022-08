Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei pótfelvételi eljárásban sem csak önköltséges képzésekre lehetett jelentkezni, 43 alapképzési vagy osztatlan szak közül választhattak állami ösztöndíjas formában a Debreceni Egyetemre pótfelvételizők – írja a hirek.unideb.hu.

A 2022-es pótfelvételi eljárásban összesen hétszázhetvenen jelentkeztek a Debreceni Egyetemre, közülük 573-an nyertek felvételt az intézménybe. Állami ösztöndíjas képzésre 270-en, önköltségesre pedig 303-an kerültek be.

A legnépszerűbb idén is a Gazdaságtudományi Kar volt, ahova a pótfelvételin 135 jelentkezőt vettek fel, de keresett volt a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (83), valamint az Állam- és Jogtudományi Kar (67) is. A legtöbb pótfelvételiző, szám szerint 80 az Egészségügyi Kar ápolás és betegellátás képzésére nyert felvételt, de sok elsőéves került be most a gyógypedagógia (52), valamint a jogász (32) szakra is. A legmagasabb pontszámmal, 429-cel a Természettudományi és Technológiai Kar osztatlan tanári (könyvtárostanár, matematikatanár) képzésére lehetett bekerülni, emellett magasak voltak a követelmények például a Bölcsészettudományi Kar magyar (428), valamint a GYGYK szociálpedagógia (428) szakjára is.

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes

Forrás: Napló-archív

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta: ezúttal is a várakozásoknak megfelelően szerepelt a pótfelvételin a Debreceni Egyetem, így továbbra is őrzi előkelő pozícióját a hazai felsőoktatási intézmények között.

– Az idei pótfelvételi során a tavalyihoz hasonló számban tudtunk felvenni hallgatókat, minimálisan kevesebbet, mint az előző évben. Ezzel együtt ez egy kiegyensúlyozott számadatot jelent. Összességében elmondható, hogy ebben a naptári évben is tízezer fölött van az összes felvettek száma, ami meghaladja a tavaly előtti adatokat és ez egy erős felvételi eredménynek tekinthető – nyilatkozta a rektorhelyettes.

A mostani eljárásban összesen tizenkét kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, az Általános Orvostudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, az Egészségügyi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, az Informatikai Kar, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, a Műszaki Kar, a Népegészségügyi Kar, valamint a Természettudományi és Technológiai Kar hirdetett képzéseket.

Újdonság volt, hogy két új szakkal bővült az egyetem képzési kínálata, a DE Szolnok Campuson szociális munka alapképzésre és szakvédőnő mesterképzésre is lehetett jelentkezni. Ezek akkreditációját az Oktatási Hivatal az eljárás előtt engedélyezte, így a képzéseket az általános felvételinél még nem, csak a pótfelvételi során hirdette meg a Debreceni Egyetem.