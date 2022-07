Péter jótékony célú kilométereit banki átutalással lehet megvásárolni, „örökbe fogadni” a Kosztyu Ádám Alapítvány Adománybankos támogatásai céljából elkülönített számláján. Bankszámlaszám: 11734138-20016973 (OTP Bank) IBAN: HU17 1173 4138 2001 6973 0000 0000 SWIFT/BIC: OTPVHUHB Közlemény: Sz.Klaudia0082 Az alapítvány kéri, hogy az adományozók mindenképpen ezt a szöveget írják be közleményként, hogy be tudják azonosítani a felajánlásokat, mert Klaudia már rendelkezik gyűjtéssel, és így tudjuk megkülönböztetni, hogy Péter a jótékonysági futására mennyi adomány jön be. További információk a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány adomanybank.hu oldalán találhatóak.