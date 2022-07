Kapacitási gondokkal küzdött a 2014-ben felújított és arzénmentesített sárrétudvari vízműtelep az elmúlt napokban. A problémákat az utóbbi napok aszályos időjárása miatt megnövekedett lakossági felhasználás és egy vas(III)-klorid-lerakódás okozta, amely elzárta a kutakból érkező víz befogadását – tájékoztatott közösségi oldalán Kiss Tibor polgármester, jelezve: utóbbit a vízműtelep dolgozói megoldották.

– Most minden rendszer az eddigi beállításai alapján, automatikusan működik. Így fordul elő – tapasztalatok alapján este 20 óra után –, hogy átmeneti szünetek következnek be a vízellátásban, a medence megfelelő töltöttségi szintjének beállásáig – fogalmazott. Ezeket a szüneteket nem lehet előre meghatározni, mivel a rendszer maga kezeli a leállást és az újraindulást. Emiatt továbbra is gondos vízfelhasználást és a körülményekhez történő alkalmazkodást kér a lakosoktól a polgármester. – A rövid ideig fennálló szakaszos vízhiány kiszámítható, és a lakostársaim a kellemetlenségek mellett képesek lehetnek alkalmazkodni a meglévő problémához – tette hozzá.

HBN