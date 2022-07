Kedd reggeltől kitiltják a 7 és fél tonna feletti járműveket, valamint 30 kilométer per órás sebességkorlátozást vezetnek be a Budai Nagy Antal utcán. Mindezek mellett két traffiboxot is kihelyeznek a következő hónapokban.

Forrás: Molnár Péter

– Számos lakossági megkeresés érkezett, amelyek alapján fontos és kiemelkedő számunkra, hogy csökkentsük a Budai Nagy Antal utca forgalmát, elsődlegesen a tehergépjárműforgalmat – mondta Papp Viktor, a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője hétfőn, sajtótájékoztatón.

Mint kifejtette, az említett utca és a kapcsolódó utcák szűkösségük miatt a 48-as út forgalmának levezetésére alkalmatlanok, ezért három intézkedést vezetnek be önkormányzati forrásból:

sebességkorlátozást, súlykorlátozást és sebességmérést.

– A Szabó Kálmán utca mintájára két traffiboxot helyezünk ki. Az egyiket augusztus közepén az Endre utca kereszteződésébe, míg a másikat október közepén a Huszár Gál utcai kereszteződésbe – ismertette a politikus, aki hozzátette: a kihelyezett eszközök időszakosan fogják mérni az elhaladó járművek sebességét. A lakossági visszajelzések alapján ez a rendszer a Szabó Kálmán utcán bevált.

Forrás: Molnár Péter

– Ez a körzet egyik legforgalmasabb és legzajosabb területe. A Budai Nagy Antal utca egy gyűjtőút, amely a Sámsoni és a Vámospércsi utakat köti össze. Az önkormányzat és a lakosok egyetértésével úgy döntöttünk, hogy a 7 és fél tonnánál nehezebb autókat holnap reggeltől nem engedjük be, illetve 30 kilométer per órás sebességkorlátozást is bevezetünk a Vámospércsi és a Huszár Gál utcák közötti szakaszon – részletezte a másik két intézkedést Szilágyi Edina.

A körzet önkormányzati képviselője bízik abban, hogy a bevezetett intézkedések hozzájárulnak a lakosok életkörülményeinek javulásához, valamint a közlekedés biztonságának növekedéséhez.

Az arra közlekedőket pedig kéri a bevezetett szabályok betartására.

BS